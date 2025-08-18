Το gaming έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες για τους εφήβους, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Αν και μπορεί να προσφέρει οφέλη, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και η κοινωνικοποίηση μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών, ταυτόχρονα δημιουργεί ανησυχίες στους γονείς.

Πώς επηρεάζει την ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών; Πότε το χόμπι αυτό μετατρέπεται σε υπερβολή;

Ακριβώς εδώ αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος του ψυχολόγου, ο/η οποίος/α μπορεί να προσφέρει ουσιαστική καθοδήγηση και στήριξη τόσο στους εφήβους όσο και στους γονείς. Οι έφηβοι βρίσκουν το gaming ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς προσφέρει διαρκείς προκλήσεις, ταχύτητα και ένταση. Η δυνατότητα ανταγωνισμού ή συνεργασίας με άλλους σε διαδικτυακά περιβάλλοντα ενισχύει τις κοινωνικές εμπειρίες, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως τρόπος εκτόνωσης από το άγχος και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Η ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι προβληματική από μόνη της. Όταν, όμως, αρχίζει να υπερκαλύπτει άλλες σημαντικές δραστηριότητες —όπως το σχολείο, οι κοινωνικές επαφές ή ο ύπνος— τότε η παρέμβαση ενός επαγγελματία ψυχολόγου μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Ο/η ψυχολόγος υποστηρίζει τον έφηβο στην κατανόηση των συναισθημάτων που τον οδηγούν στο gaming και αναλύει τους μηχανισμούς που ενδεχομένως οδηγούν σε εξάρτηση.

Ταυτόχρονα, παρέχει καθοδήγηση και στους γονείς, οι οποίοι συχνά προβληματίζονται αλλά δεν γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν σωστά. Ο/η ψυχολόγος τούς εφοδιάζει με τα κατάλληλα εργαλεία για να θέσουν όρια, να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τα παιδιά τους και να κατανοήσουν τις ανάγκες τους, χωρίς να εντείνουν τη σύγκρουση. Έτσι, οι έφηβοι μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το gaming με υγιή τρόπο, ενώ οι γονείς νιώθουν πιο έτοιμοι να τους στηρίξουν.

Η Συμβολή των Σπουδών στην Ψυχολογία

Η μελέτη της ψυχολογίας προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης της εφηβικής συμπεριφοράς και των σύνθετων παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχική υγεία. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) δίνει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στην ανθρώπινη συμπεριφορά, στον εθισμό, στη συναισθηματική ανάπτυξη και στις ενδοοικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις.

Το Πτυχίο Ψυχολογίας του EUC προσφέρεται στα ελληνικά και στα αγγλικά και συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση με πρακτική εφαρμογή. Το Πτυχίο επικεντρώνεται στην κατανόηση του τρόπου σκέψης, ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, ενώ ενισχύεται μέσα από πρακτική άσκηση σε επαγγελματικά ή ερευνητικά πλαίσια, υπό την καθοδήγηση επόπτη και ακαδημαϊκού υπεύθυνου.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος αποτελεί η πρακτική εμπειρία που αποκτούν οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, τόσο εντός του Πανεπιστημίου, στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α.), όσο και εκτός, μέσα από συνεργασίες με κοινωνικές δομές και φορείς ψυχικής υγείας. Μέσα από δράσεις όπως εθελοντισμός, επιτόπια εργασία, shadowing, παρατηρήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι φοιτητές αξιοποιούν τις γνώσεις τους στην πράξη και χτίζουν ένα προφίλ με ανταγωνιστικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά.

Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Σπουδές Ψυχολογίας στο EUC

Το EUC προσφέρει Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία και στη Συμβουλευτική, προγράμματα που ενισχύουν τις δεξιότητες των φοιτητών σε ψυχολογική αξιολόγηση, διαγνωστικές προσεγγίσεις και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Παράλληλα, προσφέρεται εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες ή νέους απόφοιτους που επιθυμούν να εργαστούν με παιδιά και εφήβους, παρέχοντας εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις στην ψυχολογική υποστήριξη αυτών των ηλικιακών ομάδων.

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία του EUC δημιουργεί ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον για την παραγωγή πρωτότυπης έρευνας, με επιλογές μεταξύ ειδικοτήτων όπως η Κλινική, Συμβουλευτική, Αναπτυξιακή, Σχολική, Κοινωνική Ψυχολογία ή Νευροψυχολογία. Οι κάτοχοι Διδακτορικού μπορούν να απασχοληθούν σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και δομές ψυχικής υγείας στην Κύπρο και διεθνώς.

Μάθετε περισσότερα στο https://euc.ac.cy, μέσω email στο [email protected] ή καλώντας στο 00357 22 713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025