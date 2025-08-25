Ο Άκης Σκέρτσος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι μπόρεσε να κλείσει γρήγορα ραντεβού στον καρδιολόγο αξιοποιώντας την εφαρμογή finddoctors, την οποία περιέγραψε προηγουμένως ο Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική εμφάνιση.

«Στην αναζήτηση που έκανα πριν λίγο για καρδιολόγο μου δόθηκε η δυνατότητα να κλείσω ραντεβού ακόμη και σήμερα το απόγευμα, με πολλές ακόμη επιλογές και για τις αμέσως επόμενες μέρες. Η εικόνα του μέλλοντος από το σύστημα Υγείας που είδαμε κατά την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού στη διάρκεια της πανδημίας, γίνεται πλέον μέρα με τη μέρα βίωμα της καθημερινότητάς μας», έγραψε ο υπουργός Επικρατείας.

Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον Άκη Σκέρτσο, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση και σημειώνοντας: «Ευχαριστώ θερμά τον @askertsos για αυτή του την ανάρτηση. Όχι προσωπικά για μένα αλλά για την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί και που εάν δεν την επικοινωνήσουμε δεν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ζωή των συμπολιτών όσο θα θέλαμε και μπορούμε».

«Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης – Adonis Georgiadis είχε την ευκαιρία να κάνει ζωντανή παρουσίαση στον τηλεοπτικό “αέρα” του finddoctors.gov.gr, της καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής για ιατρικά ραντεβού με ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Το γεγονός ότι η μεγάλη αυτή ψηφιακή ευκολία δεν έχει γίνει ακόμη τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε, μας γεμίζει ευθύνη να την επικοινωνήσουμε περισσότερο και καλύτερα, καθώς δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να βρει άμεσα και δωρεάν την ιατρική ειδικότητα που θέλει, στο χρόνο που θέλει, με πολλές επιλογές, είτε μέσω του https://www.finddoctors.gov.gr/ είτε μέσω της mobile εφαρμογής my health app.

Η υγεία αλλάζει προς το καλύτερο για όλες και όλους μας. Μένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Όμως, η εικόνα κατάρρευσης, στασιμότητας και εγκατάλειψης του ΕΣΥ που κάποιοι επίμονα θέλουν να επιβάλλουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».