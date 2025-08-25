Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, θέλησε να αντικρούσει τις επικρίσεις που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των αρνητικών σχολίων γίνεται για λόγους σκοπιμότητας.

Μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε στις συχνές καταγγελίες πολιτών ότι δεν βρίσκουν διαθέσιμα ραντεβού με γιατρούς. Για να αποδείξει το αντίθετο, χρησιμοποίησε ζωντανά στον αέρα την εφαρμογή myHealthApp, καταφέρνοντας –όπως είπε– να κλείσει ραντεβού χωρίς καμία δυσκολία.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα μετά τη συνέντευξη, υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να δείξει πως οι περισσότερες αρνητικές κριτικές εις βάρος του ΕΣΥ έχουν «υποκινούμενα κίνητρα».

«Το ΕΣΥ είναι ένας γίγαντας με 110.000 εργαζόμενους, 127 νοσοκομεία, 360 Κέντρα Υγείας. (…) Λέτε να μην υπάρχει έλλειψη; Ελλείψεις υπήρχαν πάντα. Το ερώτημα είναι, φέτος, το 2025, έχουμε περισσότερες ελλείψεις από το παρελθόν ή λιγότερες; Εγώ ισχυρίζομαι με νούμερα που δεν αμφισβητούνται πως το 2025 οι ελλείψεις στο ΕΣΥ είναι λιγότερες από ποτέ!»

«Το ΕΣΥ σε σχέση με το 2012 είναι τρεις φορές καλύτερο από το παρελθόν: Έχουμε γρηγορότερα ψηφιακά συστήματα, έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερα χειρουργεία, μικρότερες αναμονές», ενώ για τις καταγγελίες για ελλείψεις γιατρών και υποδομών στα νοσοκομεία, τόνισε: «Στο νοσοκομείο Κέρκυρας πριν από 1 χρόνο υπήρχε ένας παθολόγος. Την άνοιξη πήραμε δεύτερο παθολόγο και από τις 6 Αυγούστου πήραμε και τρίτο. Το Τζάνειο δεν έχει ράντζα. Στο Τζάνειο έχουν ανακατασκευαστεί 4 όροφοι, το ίδιο κάνουμε και στο Μεταξά, και αν όλα πάνε καλά, τέλη Σεπτέμβρη, θα κάνω μια ανακοίνωση για το νοσοκομείο Μεταξά που θα αλλάξει τη μονάδα και την περιοχή για πάντα».

Θα ήθελα πραγματικά να παρακολουθήσετε αυτή μου την συνέντευξη σήμερα στο @opentvgr . Σκοπός μου να αποδείξω ότι οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες. Δεν έβρισκαν υποτίθεται ραντεβού με γαστρεντερολόγο βρήκα on air αμέσως και ο κ. Κάντας… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 25, 2025

