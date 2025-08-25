Φέτος, στη ΔΕΘ 2025 έχετε ακόμα ένα λόγο για να πάτε, ειδικά αν έχετε μπάντα, τραγουδάτε ή γράφετε τραγούδια και αναζητείτε μια μουσική πρόκληση.

Το Stage Z – Youth Band Battle, ο πιο δυναμικός νεανικός μουσικός διαγωνισμός της χρονιάς είναι η ευκαιρία σας και έρχεται να ταράξει τα νερά της ελληνικής σκηνής, μέσα από την καρδιά της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που φέτος έχει επετειακό χαρακτήρα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του εκθεσιακού φορέα ΔΕΘ HELEXPO με μια εντελώς νέα και φρέσκια προσέγγιση.

Μια μουσική αρένα στο κέντρο της ΔΕΘ

Από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ο υπαίθριος χώρος ανάμεσα στα περίπτερα 9 και 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου μετατρέπεται σε εκρηκτική μουσική σκηνή.

Κάθε βράδυ, από τις 19:00 έως τις 21:30, νέες μπάντες από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε χιλιάδες επισκέπτες. Η ΔΕΘ-HELEXPO, διαχρονικός υποστηρικτής της καλλιτεχνικής δημιουργίας, διοργανώνει τον διαγωνισμό σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία Fine Records, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ3.

Γιατί να δηλώσεις συμμετοχή;

Το Stage Z – Youth Band Battle δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός αλλά μια εμπειρία που μπορεί να αλλάξει την πορεία σας στη μουσική.

Live Εμπειρία: Παίξτε σε επαγγελματική σκηνή μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες της ΔΕΘ.

Επαγγελματική Εξέλιξη:

1ος Νικητής : Δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Fine Records.

: Δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Fine Records. 2ος & 3ος Νικητής: Ζωντανή ηχογράφηση σε υπερσύγχρονο studio και συνεντεύξεις σε τηλεοπτικές & ραδιοφωνικές εκπομπές της ΕΡΤ3.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Αν τα μέλη της μπάντας σας έχουν μέσο όρο ηλικίας έως 29 ετών, τότε πληρείτε τις προϋποθέσεις.

Διαδικασία συμμετοχής:

Συμπληρώστε την ειδική φόρμα συμμετοχής πατώντας εδώ έως Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025.

Ανεβάστε 3 demo τραγούδια, βίντεο ή φωτογραφίες της μπάντας.

Μπείτε στη διαγωνιστική διαδικασία και ετοιμαστείτε να ανεβείτε στη σκηνή του Stage Z.

89η ΔΕΘ – Μια νέα εποχή δημιουργίας

Η φετινή ΔΕΘ δεν είναι μόνο μια εμπορική έκθεση. Είναι ένας ζωντανός, ανοιχτός χώρος πολιτισμού, τεχνολογίας και καινοτομίας. Υιοθετεί μια πιο φρέσκια, δημιουργική και συμμετοχική φιλοσοφία, δίνοντας βήμα στη νέα μουσική γενιά μέσα από δράσεις όπως το Stage Z – Youth Band Battle.

Μη χάσετε την ευκαιρία

Το Stage Z – Youth Band Battle είναι το σημείο συνάντησης για κάθε νέο μουσικό που ονειρεύεται να ακουστεί.

7 – 14 Σεπτεμβρίου 2025 | Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Δηλώστε συμμετοχή τώρα: thessalonikifair.gr/el/StageZ

Βγείτε στη σκηνή. Παίξτε δυνατά. Ζήστε το όνειρο. Η επόμενη μεγάλη μουσική ιστορία μπορεί να είναι η δική σας.