Δύο Αλβανοί ποινικοί, ένας 33χρονος κι ένας 42χρονος, συνελήφθησαν από τη Δίωξη Ναρκωτικών και κατηγορούνται για διακίνηση κοκαΐνης. Η σύλληψή τους έγινε σε δύο χρόνους και συγκεκριμένα στις 24 και 25 Αυγούστου, με τον πρώτο να εντοπίζεται στο ΚΤΕΛ Κηφισού (εκεί βρέθηκε και η κοκαΐνη) και τον δεύτερο στο σπίτι του στον Πειραιά.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εξέτασαν στοιχεία για τους δύο Αλβανούς διακινητές και τελικά εντόπισαν τον 33χρονο πλησίον του ΚΤΕΛ Κηφισού να έχει στην κατοχή του και για λογαριασμό του 42χρονου, τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 152 γραμμαρίων. Ακολούθως, εντοπίστηκε στο σπίτι του και συνελήφθη και ο 42χρονος, ο οποίος κατείχε με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 33χρονου, άλλες τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου. Παράλληλα, στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα, καθώς και φυσίγγιο.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κοκαΐνη βάρους -153,1- γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ, πιστόλι με γεμιστήρα, φυσίγγιο πιστολιού, ηλεκτρική συσκευή κένωσης, 7 επιτοίχιες κάμερες καταγραφής, 2 ηλιακά πάνελ φόρτισης, καταγραφικό σύστημα, πλήθος νάιλον συσκευασιών και 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.