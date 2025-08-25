Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, θα θέσει σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του στις αρχές του επόμενου μήνα, πραγματοποιώντας ψήφο εμπιστοσύνης υψηλού ρίσκου, πριν από τη συζήτηση για το αντιδημοφιλές προσχέδιο του προϋπολογισμού του.

Ο Μπαϊρού δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι θα συγκαλέσει τους βουλευτές σε μια έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες πριν την κανονική επιστροφή τους στη δουλειά, ελπίζοντας πως τουλάχιστον θα συμφωνήσουν ότι η δυσμενής οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται διόρθωση.

«Όταν το σπίτι καίγεται ή όταν ετοιμάζεσαι να βουλιάξεις, πρέπει να αναγνωρίσεις την κατάσταση», είπε ο Μπαϊρού. «Δεν θα επιτρέψω στη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί διακυβεύεται η ελευθερία μας».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ένα επιθετικό σχέδιο περικοπών ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον επόμενο χρόνο, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος του 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η πρόταση, που περιλαμβάνει και την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών, προκάλεσε οργή μεταξύ των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, με ορισμένα να απειλούν ότι θα ρίξουν τον Μπαϊρού αν προχωρήσει χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

Ο Μπαϊρού πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την απειλή μαζικών διαδηλώσεων και μιας πανεθνικής απεργίας που έχει προγραμματιστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου. Καλώντας την ψήφο εμπιστοσύνης πριν από τις διαδηλώσεις και την επιστροφή της γαλλικής νομοθετικής ολομέλειας, ο Μπαϊρού ουσιαστικά επιλέγει να επιταχύνει τη μοίρα του και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της κατάρρευσης κατά μέτωπο.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μόνο ένα υπολογισμένο ρίσκο μπορεί να σε βοηθήσει να ξεφύγεις από έναν πιο σοβαρό κίνδυνο», είπε ο Μπαϊρού. «Είναι ζήτημα επιβίωσης του κράτους μας, της εικόνας του έθνους μας και κάθε οικογένειας».

