Ένας 75χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία ενός 72χρονου, ο οποίος αγνοούταν εδώ και 10 ημέρες από τη Δάφνη Σκύδρας.

Ο 72χρονος άνδρας είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα karatzova, καθώς τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι είχαν κάποιες διαφορές. O 75χρονος ομολόγησε ότι είδε το θύμα, τον πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε για 700 μέτρα, πριν τον πετάξει σε ερημική τοποθεσία.

Ο συλληφθείς υπέδειξε το σημείο, στο οποίο εντοπίστηκε το θύμα. Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.