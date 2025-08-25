Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο, Τρίτη, στη μικρή Αμέλια, που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς, όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας της και βρέθηκε σε γειτονική βίλα, αύριο στις 6:30 το απόγευμα.

Αύριο το παιδάκι θα είχε τα γενέθλιά του, θα γιόρταζε τα 4 χρόνια του.

Ελεύθεροι οι γονείς και ο παππούς

Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι τραγικοί γονείς και ο παππούς της 4χρονης, που έχασε τη ζωή της σε πισίνα στους Παξούς.

Η κατηγορία που τους βαραίνει, είναι θανατηφόρος έκθεση ανηλίκου.

Αργά το μεσημέρι ολοκληρώθηκε και ιατροδικαστική εξέταση στο άψυχο κορμάκι της μικρούλας και σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή Ιωάννη Αϊβατίδη, ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό σε νερό.