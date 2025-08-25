Η τραγωδία με τον θάνατο της 4χρονης στους Παξούς συνεχίζει να συγκλονίζει, καθώς σήμερα οι γονείς και ο παππούς της οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή Κέρκυρας.

Πριν από δύο ημέρες ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι Aρχές επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για το πώς η μικρή βρέθηκε εκτός της επίβλεψης των γονέων της και κατέληξε στην πισίνα γειτονικής βίλας, περίπου 200 μέτρα μακριά από το σπίτι όπου διέμενε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζονται δύο σενάρια: είτε η οικογένεια κοιμόταν όταν το παιδί έφυγε από το σπίτι είτε κοιμόταν μόνο ο πατέρας, ενώ η μητέρα έκανε οικιακές εργασίες, με αποτέλεσμα η μικρή να διαφύγει της προσοχής τους.

Το κοριτσάκι έπαιζε στο σαλόνι, όμως φαίνεται πως βγήκε ανενόχλητο, κινήθηκε στη γειτονιά και έφτασε στη μοιραία πισίνα, όπου βρέθηκε νεκρό περίπου 50 λεπτά αργότερα, από τις 16:00 – όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του – έως τις 16:50, όταν εντοπίστηκε.