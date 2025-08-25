Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι Παξοί μετά τον πνιγμό, της τετράχρονης Αμέλιας σε πισίνα. Το μικρό κορίτσι ξέφυγε από την προσοχή των δικών της, περπάτησε περίπου μισό χιλιόμετρο από το σπίτι της και τελικά εντοπίστηκε νεκρή.

Οι αστυνομικοί που βρήκαν το κορίτσι πάλεψαν να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν.

Επί σαράντα πέντε λεπτά και ο γιατρός προσπαθούσε να επαναφέρει το παιδί, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Διέφυγε της προσοχής και έφτασε περπατώντας στην πισίνα

Η 4χρονη, διέφυγε της προσοχής, κατάφερε να βγει από το σπίτι της οικογένειας, διένυσε απόσταση σχεδόν 500 μέτρων και έφτασε στην βίλα με την πισίνα. Οι ένοικοι έλειπαν και το κακό δεν άργησε να συμβεί.

Το κοριτσάκι πιθανότατα θέλοντας να παίξει έπεσε στο νερό.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στους αστυνομικούς, ο πατέρας του παιδιού κοιμόταν στο δωμάτιο, η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ο παππούς καθόταν στο μπαλκόνι, η γιαγιά του μικρού κοριτσιού ήταν εκτός σπιτιού.Ουδείς αντιλήφθηκε πως το παιδί απομακρύνθηκε.

Με εντολή εισαγγελέα, οι γονείς και ο παππούς συνελήφθησαν και αύριο θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.