Ελεύθεροι, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς της 4χρονης Αμέλιας, η οποία έχασε τη ζωή της όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας της και βρέθηκε σε γειτονική βίλα στους Παξούς, στης οποίας την πισίνα βρέθηκε νεκρή.

Η κηδεία της 4χρονης μικρής θα γίνει αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, την ίδια μέρα δηλαδή που θα γιόρταζε τα γενέθλιά της. Ειρωνεία της τύχης πως η βίλα στην οποία το παιδί πήγε για να μπει στην πισίνα, είχε αρκετούς εργαζόμενους όπως καμαριέρες, κηπουρό και μάγειρες, που κανείς όμως δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού που έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 4χρονη, διέφυγε της προσοχής, κατάφερε να βγει από το σπίτι της οικογένειας, διένυσε απόσταση σχεδόν 500 μέτρων και έφτασε στην βίλα με την πισίνα. Οι ένοικοι έλειπαν και το κακό δεν άργησε να συμβεί.

Το κοριτσάκι πιθανότατα θέλοντας να παίξει έπεσε στο νερό. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στους αστυνομικούς, ο πατέρας του παιδιού κοιμόταν στο δωμάτιο, η μητέρα ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά, ο παππούς καθόταν στο μπαλκόνι, η γιαγιά του μικρού κοριτσιού ήταν εκτός σπιτιού.Ουδείς αντιλήφθηκε πως το παιδί απομακρύνθηκε.