Μια ηλικιωμένη γυναίκα παραπονέθηκε στον γιατρό για έντονους πόνους στη μέση της και τελικά αποδείχθηκε πως κυοφορούσε ένα «πετρωμένο» μωρό για 40 χρόνια, λόγω εξαιρετικά σπάνιας πάθησης.

Το σπάνιο περιστατικό καταγράφηκε το 2013 στις ΗΠΑ, αλλά επανήλθε στην επικαιρότητα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι χρήστες έμειναν «άφωνοι» με την ιστορία.

Σύμφωνα με το abcNews, μια γυναίκα 82 ετών από την Κολομβία πριν από 40χρόνια είχε μείνει έγκυος χωρίς να το συνειδητοποιήσει, ενώ δεν γέννησε και ποτέ. Το έμβρυο που είχε αναπτυχθεί ως ένα βαθμό, δεν απομακρύνθηκε από τον οργανισμό της, αλλά εγκλωβίστηκε και «πέτρωσε».

Η Δρ. Kim Garcsi, η οποία διηύθυνε το πρόγραμμα μαιευτικής/γυναικολογίας στο Ιατρικό Κέντρο Case του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Κλίβελαντ, δήλωσε ότι πρόκειται για την πάθηση λιθοπεδίο, που ονομάζεται επίσης «πέτρινο μωρό».

Η πάθηση ανακαλύφθηκε μετά από ακτινογραφία και επίσημα έχει καταγραφεί μόλις 300 φορές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λίγες πληροφορίες. Με βάση όσα είναι γνωστά όμως, το λιθοπεδίο προκύπτει όταν το έμβρυο αναπτύσσεται στην κοιλιά αντί στη μήτρα.

Έτσι, δεν γεννιέται ποτέ, γιατί δεν έχει αρκετή παροχή αίματος και επειδή δεν μπορεί να αποβληθεί από το σώμα «πετρώνει», χρησιμοποιώντας την ίδια ανοσολογική διαδικασία που προστατεύει το σώμα από οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο ανιχνεύεται στον οργανισμό. Η Garcsi σχολιάζοντας την πάθηση, είπε ότι εντοπίζεται δύσκολα, καθώς δεν φαίνεται να εμφανίζονται τα κλασσικά σημάδια της εγκυμοσύνης.

Επιπλέον, η διαδικασία που συντελείται για να «πετρώσει» το έμβρυο, είναι απολύτως φυσιολογική για να είναι υγιές το σώμα, οπότε και δεν εμφανίζεται κάποιο προειδοποιητικό σημάδι.

Η ηλικιωμένη υποβλήθηκε σε εγχείρηση για την αφαίρεση του μωρού και φέρεται να ανάρρωσε στη συνέχεια, με βάση όσα έγιναν γνωστά.