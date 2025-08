Αντί να σκάψουν σήραγγες μέσα σε βουνά, Κινέζοι μηχανικοί ακολούθησαν μια τολμηρή προσέγγιση: «έκοψαν» τις κορυφές δύο βουνών για να ανοίξουν χώρο για έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο υψηλών ταχυτήτων, που μοιάζει να αψηφά τη βαρύτητα.

Πρωταγωνιστής αυτού του έργου είναι η Γέφυρα του Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, που όταν ολοκληρωθεί, θα «αιωρείται» σε ύψος 625 μέτρων. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος, η γέφυρα θα ξεπερνά σε ύψος ακόμα και τον Πύργο της Σαγκάης, το δεύτερο ψηλότερο κτίριο στην Κίνα.

Η γέφυρα είναι έτοιμη να κατακτήσει παγκόσμιο ρεκόρ ως η ψηλότερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο. Με συνολικό μήκος 2.889 μέτρα και άνοιγμα 1.420 μέτρων, στηρίζεται σε γιγαντιαίους πυλώνες που προκαλούν… ίλιγγο και η κατασκευή της απαιτεί μαθηματική ακρίβεια.

