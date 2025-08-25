Η κόρη του 40χρονου που δολοφόνησε τη μητέρα της μπροστά στα μάτια της στον Βόλο, μίλησε για τα όσα συνέβησαν, λέγοντας ότι η παθολογική ζήλια του πατέρα της ήταν εκείνη που τον οδήγησε στο έγκλημα που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία.

«Είχαν (τσακωθεί ξανά) αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από τη ζήλια και γι’ αυτό το έκανε» λέει η νεαρή, μιλώντας στο Live News.

«Φώναζε η μητέρα μου “βοήθεια, βοήθεια” και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν τη μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν. Μετά άρχισε να λέει η μαμά “θες να με σκοτώσεις” και λέει “βάλτε την μικρή μέσα” και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά. Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά “καλύτερα να χωρίσουμε” και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε “το έχω μετανιώσει” και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου» λέει η κόρη του ζευγαριού για την ημέρα της δολοφονίας της μητέρας της.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν ο πατέρας της είχε κάνει απόπειρα δολοφονίας, είπε: «Κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο είχε».

«Έχασα τα λογικά μου, όταν είπε ότι δεν ήταν δικό μου το παιδί»

«Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της» ισχυρίζεται ο 40χρονος γυναικοκτόνος.

Ο 40χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας.

Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη» υποστήριξε ο 40χρονος, μιλώντας στο Live News.