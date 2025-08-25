Από κάκωση στον θώρακα, που προκλήθηκε από τέμνον όργανο (πρόκειται, όπως έχει γίνει γνωστό, για εργαλείο ψησίματος, το οποίο μοιάζει με μαχαίρι), επήλθε ο θάνατος της 36χρονης στον Βόλο.

Την άτυχη γυναίκα δολοφόνησε ο 40χρονος σύζυγός της το πρωί της Παρασκευής στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Αυτό προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε σήμερα στη σορό της άτυχης γυναίκας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της 36χρονης που δολοφόνησε ο σύζυγός της στον Βόλο

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, διαπιστώθηκε ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, παρόμοιες κακώσεις.

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Το προφίλ του δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο – Αμετανόητος, είπε πως «της άξιζε»

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές κάνουν λόγο για έναν σκληρό και αμετανόητο άνδρα, ο οποίος είπε πως «της άξιζε» να τη σκοτώσει. «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε. Με απατούσε», φέρεται να είπε, στα πρώτα λόγια του στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν σε ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο κοντά στο σπίτι του, αφού στην αρχή, μετά τη δολοφονία, «εξαφανίστηκε», πριν τον εντοπίσουν οι Αρχές.

Ο 40χρονος ήταν γνώριμος στις αστυνομικές Αρχές, καταδικασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και πλαστογραφία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που, πριν από δύο μήνες, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς τους, στο σπίτι τους.

Τον Ιούνιο του 2025 είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου έπειτα από την απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ έχει γίνει γνωστό από συγγενή του πως είχε αναγνωριστεί ως ψυχικά ασθενής.

Μάλιστα, πληροφορίες περιγράφουν το μαρτύριο που ζούσε η 36χρονη με τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να τη βίαζε για να μην τον αφήσει, όπως είπε η αδελφή του θύματος.