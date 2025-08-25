Φρίκη προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με τα μαρτύρια που ζούσε από τον σύζυγό της η 36χρονη η οποία δολοφονήθηκε στον Βόλο. Ο δράστης είναι αμετανόητος, υποστηρίζει πως η γυναίκα του τον απατούσε ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι για να μην τον αφήσει τη βίαζε συνεχώς.

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου ο 40χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 36χρονης.

Ο συζυγοκτόνος διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και σύμφωνα με πληροφορίες της οποίες μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 25/8 η ΕΡΤ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε».

Οργισμένη η κόρη του δράστη: «Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου»

Την οργή του δεν μπορεί να κρύψει η ενήλικη κόρη του ζευγαριού η οποία αναφερομένη στον πατέρα της είπε: «Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου». Δήλωσε παράλληλα ότι θέλει να τον συναντήσει και να του πει: «Ντροπή σου».

Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Την ίδια στιγμή οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να βρεθεί το αντικείμενο με το οποίο ο 40χρονος αφαίρεσε τη ζωή της 36χρονης.

«Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει»

Η αδελφή της 36χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, αποκάλυψε μιλώντας στο ALPHA:

«Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”».

«Πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε (στις Αρχές) και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά.