Αμετανόητος συνεχίζει να είναι ο 40χρονος γυναικοκτόνος από τον Βόλο, κατηγορώντας τη δολοφονημένη σύζυγο για το γεγονός ότι έχασε τη ζωή της από τα χέρια του.

«Την αγαπούσα παθολογικά. Εγώ τη μεγάλωσα από 15 χρονών. Κάναμε οικογένεια με 4 παιδιά. Δεν ήθελα να τη χάσω», είπε στον Alpha.

Ο δράστης υποστήριξε πως το θύμα διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος σε ένα παιδί που έχασε πριν λίγο καιρό.

«Ένας τρίτος μας κατέστρεψε. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω, δεν το είχα σχεδιάσει. Οργίστηκα και πήρα ένα αιχμηρό αντικείμενο για να την τρομάξω. Δεν κατάλαβα πόσες φορές και πως τη χτύπησα. Δεν ήξερα αν ήταν ζωντανή όταν κρυβόμουν», υποστήριξε ο 40χρονος.

«Έχασα τα λογικά μου, όταν μου είπε πως δεν ήταν δικό μου το παιδί που έχασε πριν από δύο μήνες και πως ήταν άλλου άνδρα. Έχω μετανιώσει, τελείωσε η ζωή μου», ισχυρίστηκε στη συνέχεια.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Στην ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκε ότι το σώμα της γυναίκας φέρει πολλαπλές κακώσεις από τέμνον όργανο.

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.