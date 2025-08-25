«Βλέπουμε ένα πρωθυπουργό να πανηγυρίζει για τα πρωτογενή πλεονάσματα, όταν ο ίδιος έλεγε έξι χρόνια πριν κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ότι τα πιο μικρά πλεονάσματα σημαίνουν λιγότερους φόρους, λιγότερες εισφορές και πιο ισχυρό κοινωνικό κράτος», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤNEWS.

Προσέθεσε ότι «τη φράση “ματωμένα πλεονάσματα” που αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη δεν την έχει πει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία την έλεγε».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση τώρα αγχώνεται και προαναγγέλλει ότι στη ΔΕΘ θα πάρει μέτρα, γιατί το αφήγημά της, ότι δήθεν μειώνει φόρους, κατέρρευσε». Σημείωσε πως από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας εξοικονομήθηκαν 800 εκατ. από τη μεσαία τάξη το 2024 και 1 δισ. το 2025 και πως «όταν έχουν να αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές έξι χρόνια και η φορολογική κλίμακα μένει ίδια, αυτό είναι αύξηση της άμεσης φορολογίας».

Υπογράμμισε, δε, ότι «η ακρίβεια “έφαγε” τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις», σημειώνοντας ειδικότερα: «η κυβέρνηση λέει ότι αυξήθηκε ο μέσος μισθός τα τελευταία έξι χρόνια κατά 28%. Ξέρετε πόσο αυξήθηκε η φορολογική επιβάρυνση στον μέσο μισθό; 118%. Από 14.200 που ήταν το 2019 ο μέσος ετήσιος μισθός και είχε φόρο 735 ευρώ, τώρα είναι 18.040 και έχει φόρο 1585. Αντίστοιχα στους συνταξιούχους αυξήθηκε 13,2% η μέση σύνταξη και η φορολογική επιβάρυνση 88%».

Επιπλέον είπε ότι στη χώρα μας είναι 22% τα φορολογικά έσοδα που είναι από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όταν στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 10%. «Έμμεση φορολογία, στη χώρα μας είναι 41%, στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 30%», συνέχισε, προσθέτοντας πως «έχουν κάνει την ακρίβεια εργαλείο, μέσω του οποίου λόγω του πληθωρισμού έρχονται και παίρνουν πιο πολλούς φόρους και από την άλλη ευνοεί τα μεγάλα καρτέλ».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «θα έρθουμε με απόλυτη κοστολόγηση στη ΔΕΘ, με αναλυτικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα μιλάει για διαφάνεια και λογοδοσία, για ένα άλλο κράτος, όχι το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα κράτος με αξιοκρατία, το οποίο θα μπορεί να διαχέει τους επενδυτικούς πόρους με δικαιοσύνη και ασφάλεια. Να πιάνουν τα χρήματα των φορολογουμένων τόπο. Σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος αλλά και σε ένα ισχυρό κράτος που θα μπορεί να δίνει ευκαιρίες στην ανάπτυξη». Ανέφερε ότι «θα έρθουμε με αναλυτικό πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης», ενώ σχετικά με το πεδίο των συντάξεων επισήμανε την πρόταση του κόμματος για επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αύξηση της ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Συνεχίζοντας, επισήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για «μέτρα στήριξης του εισοδήματος όπως η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η χορήγηση 13ου μισθού στο Δημόσιο, η θέσπιση ρύθμισης 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοδοτικά εργαλεία για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας».

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «ακούμε τρεις μήνες ότι θα έρθουν καταλογισμοί και δεν έχουμε δει καταλογισμούς». «Όταν κάτι το λες τρεις μήνες και δεν έρχεται, εκείνος ο οποίος έχει πράγματι ενθυλακώσει παρανόμως χρήματα, έχει χρόνο να τα αποκρύψει και να δυσχεράνει την διαδικασία είσπραξης των αχρεωστήτων και παρανόμως καταβληθέντων επιδοτήσεων. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή καταλογισμοί και δέσμευση περιουσιών προκειμένου να μην ματαιωθεί η δυνατότητα τα ποσά αυτά να εισπραχθούν», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «κάθε μέρα αγρότες- κομματάρχες της ΝΔ αποκαλύπτεται ότι έλαβαν υπέρογκες επιδοτήσεις και δεν έχει διαγραφεί ούτε ένας. Είναι μια κυβέρνηση πολλαπλώς εκτεθειμένη διότι προφανώς αυτοί οι άνθρωποι την κρατάνε».

Είπε καταληκτικά ότι εδώ και δύο μήνες ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πει ονόματα διαγραφέντων και πως χθες τον ρώτησε για κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς για τους φόρους, όμως «δεν θέλουν να απαντούν, παίζουν κρυφτό διότι δεν έχουν πλέον επιχειρήματα». «Εμείς μιλάμε με νούμερα και επιχειρήματα. Αποδεικνύουμε αυτά που λέμε», υποστήριξε.

Κ. Τσουκαλάς: «Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται- αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους»

«Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Άραγε πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κατέληξε να τον εφαρμόζει πιο πιστά και με περισσότερο ζήλο ακόμη και από τους εμπνευστές του; Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους;», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Και συνεχίζει στο ίδιο πλαίσιο: «Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που επαγγελόταν τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τελικά αφενός το διόγκωσε και αφετέρου κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα το ρεκόρ μαζικών πλειστηριασμών; Πώς θα χαρακτήριζε όσους διαφήμιζαν την περήφανη εξωτερική πολιτική και κατέστησαν με την αδράνεια τους τη χώρα ουραγό των εξελίξεων;».

«Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται. Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους», αναφέρει.

Πηγή: ΑΠΕ