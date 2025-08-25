Μόνο στους «17.000 βαρυποινίτες, στους βιαστές και τους εμπρηστές, που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του» έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Την ίδια ώρα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε ερωτήσεις στην πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις διακοπές του Αυγούστου, ενώ.

Μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη για «πολιτική εξαπάτηση ή πολιτική ασχετοσύνη» σχετικά με ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο «ΠΑΣΟΚ πολιτεύονται με όρους πολιτικής εξαπάτησης, ή ασχετοσύνης. Είτε πιάστηκαν αδιάβαστοι, είτε πιάστηκαν συνειδητά να εξαπατούν. Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει την αύξηση του ΑΕΠ με πραγματικούς όρους, να σημειώσουμε ότι σε αυτό το νούμερο, ήτοι το 9,2% συμπεριλαμβάνεται και η επίπτωση του πληθωρισμού, με το ποσοστό του πληθωρισμού στη χώρα που έχει ήδη υπολογιστεί στο προηγούμενο νούμερο. Αυτό λέγεται πολιτική απάτη. Δεν πανηγυρίζουμε για την οικονομία γιατί υπάρχουν πολίτες με πραγματικά προβλήματα, αλλά δεν θα τους λέμε και ψέματα. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 9,2% είναι ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη, είναι μια προσπάθεια που έχει αποδώσει αρκετά και έχουμε ακόμα αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι νέους πολιτικούς απατεώνες».

Σχετικά με χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονεία από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη και επεσήμανε ότι μόνον οι πολίτες μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα είναι κυβέρνηση και ότι στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως ισχύει η λαϊκή ρήση ότι το άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο.

Αναφορικά με την πρόταση, που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ εν όψει της παρουσίας του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «στο ΠΑΣΟΚ ξέρουν να μετρούν τις ημέρες αλλά δεν έχουν μάθει να μετρούν τα λεφτά συνυπολογίζοντας και τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, επίσης για το όποιο κυβερνητικό πρόγραμμα στο ΠΑΣΟΚ λείπουν οι ψηφοφόροι. Το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει τη λαϊκίστικη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρεί να επαναφέρει τη λογική των δανεικών, με την οποία μας συστήθηκε τις προηγούμενες 10ετίες. Επίσης είναι αντιφατικό να ζητούν τα πάντα και την ίδια ώρα να καταγγέλλουν την αύξηση των εσόδων του κράτους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά τα μέτρα».

Παράλληλα ο κ. Μαρινάκης έστρεψε τα βέλη του στην αξιωματική αντιπολίτευση για το αίτημα της να επανέλθει ο 13ος μισθός που κοστίζει δημοσιονομικά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πει στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ότι προτείνει να δοθούν μόνο αυτά.

«Δηλαδή να πάρουν μόνο έναν μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην μειωθούν κι άλλοι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, να μην δοθούν κι άλλα μόνιμα μέτρα στους συνταξιούχους, αλλά να έρθει να το πει αυτό το ΠΑΣΟΚ και όσοι λένε μάλιστα και για 13η σύνταξη και για 14η σύνταξη, που μαζί αυτές οι δύο κάνουν 5 δις να έρθουν να μας πουν πού θα βρουν τα λεφτά», είπε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα και τη συνέντευξή του στη Le Monde

Σχετικά με πρόσφατη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «στους μόνους που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, στους βιαστές και τους εμπρηστές, που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, η διακυβέρνηση του ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για αυτούς. Ο κ. Τσίπρας έχασε στις εκλογές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, σε όλες τις επαγγελματικές ομάδες εκτός από τους έγκλειστους στις φυλακές. Τα έργα και οι ημέρες του κ. Τσίπρα είναι γνωστά: χρέωσε τους πολίτες με 100 δισ. ευρώ, εξαπάτησε την ελληνική κοινωνία, είναι ο πρωθυπουργός που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, είναι αυτός που συγκυβέρνησε με την άκρα Δεξιά, σίγουρα όλα αυτά δεν θα τα ξεχάσει κανείς».

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το μεταναστευτικό

Σε ό,τι αφορά στο Μεταναστευτικό και συγκεκριμένα δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατά της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαίρη Λόλορ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε κανένα θεσμό, δεν υπάρχει επίθεση στο θεσμό του ΟΗΕ, αλλά απάντηση σε μία ρητορική με την οποία είναι αντίθετη η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας».

Σχετικά με τις κατηγορίες διάφορων ΜΚΟ για την πολιτική της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «ο διαχειριστικός έλεγχος στις ΜΚΟ, που υπάγονται στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτούνται θα συνεχισθεί» και ξεκαθάρισε ότι «τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του Μητρώου για τις ΜΚΟ θα γίνει σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Συμπλήρωσε, δε, ότι «φαίνεται ότι οι πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση πριν από δύο μήνες απέδωσαν, εκείνη η τροπολογία έπιασε τόπο, καθώς οι αφίξεις έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη στην κοινωνία και τους πολίτες και παίρνει αποφάσεις με βάση το συμφέρον της. θα συνεχίσουμε να λογοδοτούμε στους πολίτες και την κοινωνία που θέλει αυτήν την αυστηρή και δίκαιη πολιτική. Δεν είναι όλες οι ΜΚΟ ίδιες».