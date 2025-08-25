Επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ότι θα γίνουν ανακοινώσεις για το δημογραφικό και την στήριξη της οικογένειας στη ΔΕΘ.

«Ναι, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες και σημαντικό μέρος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα επικεντρώνονται στην στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα από την κυβέρνηση για την στήριξη των οικογενειών. Όλα αυτά δε έλυσαν αυτό το τεράστιο πρόβλημα την ανοικτή πληγή που είναι το δημογραφικό. Έχει πολλές αιτίες και τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Θα είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης. Κάθε μας πολιτική πρέπει να περνάει από το φίλτρο στήριξης της οικογένειας», είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την οικονομία και τις επερχόμενες παροχές της ΔΕΘ. «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης. Οι ανακοινώσεις τους είναι είναι μνημείο πολιτικής εξαπάτησης ή ασχετοσύνης. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι νέους πολιτικούς απατεώνες που τάζουν λεφτά. Να μας πουν που θα τα βρουν. Πλήρωσε πολλά η Ελλάδα από τέτοιου είδους πολιτικούς που παίζουν με την αγωνία του κόσμου για να γίνουν ευχάριστοι. Αν θέλουν να δοθεί 13ος και 14ος μισθός το κόστος είναι 1,5 δις δηλαδή μας λένε να μην δώσουμε στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και να τα δώσουμε μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους;

Ερωτηθείς για το πρόγραμμα 100 ημερών που σκοπεύει να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Μακάρι να το ετοιμάζουν για να δούμε και ένα πρόγραμμα. Τις μέρες ξέρουν να τις μετράνε. Τα χρήματα όχι. Τους λείπουν τα λεφτά και οι ψηφοφόροι. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια πολύ περίεργη στρατηγική και επαναλαμβάνει την λαϊκίστικη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2025 δεν είναι ούτε 2015 ούτε 1985. Την στιγμή που ζητάνε τα πάντα καταγγέλλουν και την αύξηση των εσόδων του κράτους που είναι ο μόνος τρόπος να για δοθούν παροχές στην κοινωνία. Αυτό λέγεται πολιτική εξαπάτηση, Είναι αδιανόητο να λένε για φοροεπιδρομή και δεν μας λένε έναν φόρο τον οποίο αυξήσαμε».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Για τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Le Monde, λέγοντας ότι του έχει λείψει η ενεργός πολιτική: «Στον μόνο που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, βιαστές, δολοφόνους που αποφυλακίστηκαν με νόμο δικό του επί των ημερών του. Πως είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική από τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει καμία ομιλία στη Βουλή;

Είναι ο πρωθυπουργός των δυο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών του, ο πρωθυπουργός που είχε υπουργό που μιλούσε για παραυπουργεία, ο πρωθυπουργός που έστησε τον κόσμο στις ουρές και χρέωσε την χώρα 100 δισ.».

Στην καθιερωμένη ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε και σειρά παρεμβάσεων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, που ανακαινίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ολοκληρώθηκαν σχεδόν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και ανακοινώθηκαν νέες σχολικές δομές ειδικής αγωγής.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η υπερεργασία στη χώρα υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη στις κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα από τα 431 δημόσια σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος από την κατασκευή των πρώτων κτιρίων του, το 1954. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο σχολείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία.

Σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός τόνισε: «Κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται προσφέρει στα παιδιά μας ποιοτικές κτιριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτίριά μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα. Επίσης, κάθε εξωτερικός, προαύλιος χώρος ο οποίος ανακαινίζεται μας επιτρέπει να κάνουμε πράξη αυτή την έννοια του ανοιχτού σχολείου. Ενός σχολείου, δηλαδή, το οποίο θα είναι ανοιχτό στα παιδιά της γειτονιάς και πέραν των ωρών λειτουργίας του, ώστε να μπορούν τα παιδιά να έρχονται, να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις, να αθλούνται, να παίζουν, να είναι μακριά από τις οθόνες των κινητών τους και να κάνουν πιο χρήσιμα και πιο δημιουργικά πράγματα».

Σχεδόν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ολοκληρώθηκαν σχεδόν 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, όπως εξήγησε; «8.823 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων και 993 μόνιμοι διορισμοί μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε: «Οι διορισμοί αυτοί προστίθενται στους 38.500 που έχουν γίνει από το 2019. Επιπλέον, φέτος θα λειτουργήσουν 8 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ιδρύονται επιπλέον 2 τομείς και 6 ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια. Τα ειδικά σχολεία διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να έχει την εκπαίδευση που του αξίζει, σε ένα περιβάλλον που σέβεται και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δημόσιο σχολείο με υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024 προκύπτει από επίσημα στοιχεία της Eurostat

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να φτάνει το 3,4%. «Και αυτό, ενώ το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν σε 5,1%» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε: «Η υπερεργασία στη χώρα μας έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη σε στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών. Μεταξύ αυτών είναι:

η αύξηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για την τήρηση της

ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το 2024 διενεργήθηκαν 79.207 έλεγχοι, επιβλήθηκαν

18.264 κυρώσεις και εισπράχθηκαν πρόστιμα ύψους 49,5 εκατ. ευρώ. To 2018

έγιναν 54.294 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 8.473 πρόστιμα ύψους 33,7 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 ανήλθε σε 76,4%, έναντι 69,3% το

2019, δηλαδή περισσότεροι από 3 στους 4 μισθωτούς εργάζονται, σήμερα, σε καθεστώς

πλήρους απασχόλησης. Συνολικά, το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024

αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2019. Το 2024 οι Έλληνες μισθωτοί δούλεψαν,

κατά μέσο όρο, 38 ώρες, με αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί στην 7η υψηλότερη θέση μεταξύ

των χωρών της ΕΕ, έναντι 38,1 ωρών το 2023.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση της πλήρους απασχόλησης και η αύξηση των

μισθών για την τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών».

Νέο πλαίσιο για τη διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, σε περιπτώσεις αμφιβολίας για την ανηλικότητά τους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο νέο πλαίσιο, που υπεγράφη από τους υπουργούς Μετανάστευσης και Υγείας, κ. Πλεύρη και κ. Γεωργιάδη, το οποίο ρυθμίζει τη διαδικασία διαπίστωσης της ηλικίας των αιτούντων άσυλο.

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; «Η ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ορθής καταγραφής και στην ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες υποδοχής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου. Εάν η αρχή ή ο φορέας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών υποδοχής και υπαγωγής γίνεται παραπομπή στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας».

Η διαπίστωση πραγματοποιείται άπαξ και αυθημερόν, με συνδυασμό τριών μεθόδων:

Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης.

Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα.

Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αποτελεσμάτων, υπερισχύει η εκτίμηση της

ακτινογραφίας. Η διαδικασία διεξάγεται μόνο με έγγραφη συναίνεση του αιτούντος ή του

νόμιμου εκπροσώπου του. Η άρνηση συμμετοχής συνιστά μαχητό τεκμήριο ενηλικότητας,

χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Με το νέο πλαίσιο διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας.

«Την Πέμπτη 28 Αυγούστου ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της 89 ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

