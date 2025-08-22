Την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας στο κομμάτι της υπερεργασίας για τη μισθωτή απασχόληση καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιοποιήθηκαν χθες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με αυτά, μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 3,4%.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν στο 5,1%.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι μερίδα του αντιπολιτευτικού Τύπου επέλεξε να αναδείξει «με πηχυαίους τίτλους τα στοιχεία υπερεργασίας που αφορούν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να παρουσιάσουν στο αναγνωστικό κοινό τους μία εικόνα υπερεργασιακής εκμετάλλευσης των μισθωτών».

«Με βάση τα ίδια στοιχεία που επικαλούνται λοιπόν, ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους δήλωσε αυξημένο ωράριο. Πρόκειται για ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας που συνδέεται με τη δομή της οικονομίας και όχι για πρόσφατο φαινόμενο.

Ακόμα και για τους αυτοαπασχολούμενους τα ποσοστά του 2023 και του 2024 είναι χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας είναι διαρκώς βελτιούμενη και απολύτως ξεκάθαρη, παρά τις προσπάθειες ορισμένων να την διαστρεβλώσουν» διευκρινίζει το Υπουργείο Εργασίας.

Και προσθέτει:

«- Η κυβέρνηση έχει επιτύχει, μέσω στοχευμένων πολιτικών, πρωτοφανή μείωση της ανεργίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τον Μάιο, η ανεργία ανήλθε στο 7,9%, δηλαδή 10 ολόκληρες μονάδες κάτω από το ποσοστό που την παρέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Ιούλιο του 2019.

Την τελευταία πενταετία, έχουν προστεθεί πάνω από 500.000 θέσεις απασχόλησης.

Οι 3 στις 4 θέσεις είναι πλέον πλήρους απασχόλησης, χωρίς να παρουσιάζει αύξηση ο μέσος όρος ωρών απασχόλησης.

Η υπερεργασία έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη στις συγκεκριμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών. Ειδικότερα:

Καθοριστικό παράγοντα αποτέλεσε η θεσμοθέτηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία και προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εστίαση και τουρισμό και πλέον και στην ενέργεια και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Αύξηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως το 2024 διενεργήθηκαν 79.207 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 18.264 κυρώσεις και εισπράχθηκαν 49,5 εκατ. ευρώ πρόστιμα (αύξηση 7,6%, 13,8% και 11,4% αντίστοιχα σε σχέση με το 2023). Το 2018 είχαμε 54.294 ελέγχους, με 8.473 πρόστιμα, ύψους 33,7 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 ανήλθε στο 76,41% έναντι 69.2% το 2019, δηλαδή περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις μισθωτούς εργάζονται σήμερα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Συνολικά, το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 αυξήθηκε κατά 7,21 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019. Το 2024, οι Έλληνες μισθωτοί δούλεψαν κατά μέσο όρο 38 ώρες, κατατάσσοντας τη χώρα στην 7η υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ έναντι 38,1 ωρών το 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της πλήρους απασχόλησης και την αύξηση των μισθών για την τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών».

Πηγή: ΑΠΕ