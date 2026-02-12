Ήπιες ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω θετικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση με εκρηκτική άνοδο έκλεισε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, ενώ υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank , της Optima Bank και της Titan.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.355,30 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,41%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.371,38 μονάδες (+1,09%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 315,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.567.187 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,50%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+9,08%), της Eurobank (+3,41%), της Optima Bank (+2,30%) και της Τιτάν (+1,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-2,10%), της Jumbo (-1,47%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,09%) και της Εθνικής (-0,60%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.108.102 και 8.066.095 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 79,08 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 34,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 50 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.