Η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο μέτρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με στόχο τη στήριξη της μεσαίας τάξης και την ενίσχυση των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, η κατεύθυνση είναι μόνιμες και δίκαιες παρεμβάσεις, μακριά από πρόσκαιρες επιδοτήσεις, με αιχμή τη μείωση φόρων.

Η μεσαία τάξη, όπως ορίζεται εισοδηματικά μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ετησίως, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, με αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης να θεωρούνται ένα από τα βασικά σενάρια. Εφόσον προχωρήσουν, οι αλλαγές θα έχουν άμεση επίδραση σε μισθωτούς και συνταξιούχους από τον Ιανουάριο του 2026, μειώνοντας την παρακράτηση φόρου.

Σημαντικό βάρος δίνεται και στο στεγαστικό, με ενίσχυση των προγραμμάτων που ήδη «τρέχουν» και με την επιστροφή ενοικίου να τίθεται σε εφαρμογή τον Νοέμβριο. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει επιπλέον παρεμβάσεις για νοικοκυριά που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στο ενοίκιο.

Στο επίκεντρο και το δημογραφικό, με στοχευμένα κίνητρα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ απορρίπτονται κατηγορηματικά σενάρια για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού ή σύνταξης, λόγω του υψηλού κόστους που εκτιμάται σε 7-8 δισ. ευρώ ετησίως.

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για «φοροεπιδρομή», κυβερνητικά στελέχη υπογράμμισαν ότι δεν θεσπίστηκε κανένας νέος φόρος τα τελευταία χρόνια, αντιθέτως μειώθηκαν ή καταργήθηκαν δεκάδες, με την αύξηση των εσόδων να αποδίδεται στη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.