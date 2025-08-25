Η εβδομάδα που ξεκινά σηματοδοτεί την επίσημη λήξη της καλοκαιρινής ανάπαυλας και για το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ήδη από χθες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση της εβδομάδας, ενώ από σήμερα επανέρχεται η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Κι ενώ προετοιμάζεται πυρετωδώς το πακέτο μέτρων, τα οποία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου, η Βόρεια Ελλάδα θα βρίσκεται στο προσκήνιο έως τότε, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, προκειμένου να έχει τις καθιερωμένες επαφές με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης αλλά και με τους γαλάζιους βουλευτές. Επίσης, θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστεί η πορεία των έργων υποδομής που υλοποιούνται στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Μάλιστα, υπουργοί που θα συνοδεύουν τον πρωθυπουργό, θα συμμετέχουν σε τρία πάνελ, προκειμένου να εξειδικευθεί και να επικοινωνηθεί το κυβερνητικό έργο σαν ένας πρόλογος των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά και των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, με τη Θεσσαλονίκη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πρώτη μετωπική για την οικονομία

Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση έδωσαν χθες μια πρόγευση για το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα με έναν πόλεμο ανακοινώσεων για την οικονομία. Με αφορμή την ανάρτηση του πρωθυπουργού, ο οποίος αναφερόμενος στο πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ, το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου του, Κώστα Τσουκαλά, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα».

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση πιστεύει στη μείωση των φόρων και αυτό θα εξακολουθεί να πράττει, όπως δικαιολογημένα ζητούν οι πολίτες, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη.

Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους;»

Αυτό που τονίζουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα προσπαθήσουν, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, όπως το κάνουν εδώ και έξι χρόνια, να επιστρέφουν στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης.

Στόχος τους είναι να αντιμετωπιστεί με κάθε τρόπο το αυξημένο κόστος ζωής, να καλυφθεί η απόσταση που μας χωρίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να μεγαλώνει συνεχώς η «πίτα», μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη συνέχεια να εφαρμόζουν μόνιμα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.