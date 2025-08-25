Σενάρια για μικρές διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο κυβερνητικό τραπέζι, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων και των μέτρων στήριξης της μεσαίας τάξης που θα περιληφθούν στο καλάθι της ΔΕΘ.

Στόχος είναι, σε πρώτη φάση, να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για τους επαγγελματίες και σε βάθος χρόνου η κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος με την πλήρη απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Άλλωστε, όπως λένε στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο θα μειώνεται η φοροδιαφυγή και το κενό ΦΠΑ, τόσο λιγότερα αναγκαία είναι τα τεκμήρια.

Η πίεση από τους επαγγελματικούς φορείς για διορθωτικές παρεμβάσεις είναι έντονη. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά μάλιστα την κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, χαρακτηρίζοντάς το «άδικο και αναχρονιστικό», καθώς φορολογεί με βάση υποθετικά και όχι πραγματικά εισοδήματα.

Τα σενάρια που συζητούνται

Στο τραπέζι βρίσκονται:

Ειδικές προβλέψεις για τα σχολικά κυλικεία.

Επέκταση της έκπτωσης 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που ισχύει σήμερα για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και σε μεγαλύτερες περιοχές.

Αύξηση του ποσοστού έκπτωσης για επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό που συμπληρώνουν τετραετία το 2025.

Στόχος είναι να μετριαστούν οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025, η οποία «φουσκώνει» το τεκμαρτό εισόδημα από 11.620 ευρώ το 2024 σε 12.320 ευρώ το 2025, ανεβάζοντας τους φόρους που θα πληρώσουν το 2026 όσοι δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα από το τεκμαρτό.

Αμφισβήτηση τεκμηρίου

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, ελάχιστοι επαγγελματίες αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, 381.276 επαγγελματίες φορολογήθηκαν φέτος με τεκμήρια σε σύνολο 729.958. Ωστόσο, μόλις 2.603 το αμφισβήτησαν μέσω της φορολογικής δήλωσης, έναντι 4.358 πέρυσι.

Η αίτηση υποβάλλεται στο myBusinessSupport έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025, με συμπλήρωση αναλυτικού ερωτηματολογίου για την περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση. Για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Το ερωτηματολόγιο

Στο ερωτηματολόγιο οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν:

τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις, συμμετοχές,

θυρίδες, τιμαλφή, έργα τέχνης,

οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, μετρητά, κρυπτονομίσματα,

δαπάνες για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο,

ασφαλιστήρια, δαπάνες εκπαίδευσης, διατροφής, ταξίδια.

Η μη υποβολή του ερωτηματολογίου εντός προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης.

Ο έλεγχος

Όσοι ζητήσουν έλεγχο ενημερώνονται ότι η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα:

να προσδιορίσει εισόδημα με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους,

να επεκτείνει τον έλεγχο σε προηγούμενες χρήσεις ή άλλες φορολογίες αν τα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα.

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται σε 12 μήνες από την κοινοποίηση της εντολής και καταλήγει σε πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Αν προκύπτει επιπλέον φόρος, βεβαιώνεται. Αν έχει βεβαιωθεί παραπάνω ποσό, διαγράφεται ή επιστρέφεται.