Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων, δήλωσε o αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Οι μειώσεις θα αφορούν περισσότερο τα φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα τη μεσαία τάξη.

«Το γεγονός ότι έχουμε τα πλεονάσματα που έχουμε -και που είναι και πέραν των δικών μας προσδοκιών- μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Επομένως, εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι δεν πρέπει να στηρίζεστε στη γενναιοδωρία μας. Πρέπει να στηρίζεστε στην αποτελεσματική πολιτική που έχουμε ασκήσει στην οικονομία. Βασικά στο ότι έχουμε αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχουμε επίσης και σημαντικά αποτελέσματα στη φοροδιαφυγή. Έτσι έχουν βγει τα πλεονάσματα και τα πλεονάσματα αυτά είναι που θα μοιράσουμε ως κοινωνικό μέρισμα».

Σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης.

«Θα πάμε αργά την άνοιξη του 27 σε εκλογές με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο».

Ερωτηθείς εάν βλέπει με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι «υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι μεγάλο, καθώς δεν βλέπω μεγάλες πολιτικές ανατροπές».