Ο Βαλέρι Φέντοροβιτς Ζαλούζνι, πρώην Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και νυν πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρείται πιθανός διάδοχος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα, οι Economic Times γράφουν πως υπάρχουν ισχυρισμοί από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζουν τον Ζαλούζνι για να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι ως επόμενος πρόεδρος της Ουκρανίας.

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian, μάλιστα, σε σημερινό δημοσίευμά της, αναφέρει πως τρεις μέρες μετά την καταστροφική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, υπήρξε έντονη τηλεφωνική δραστηριότητα στην ουκρανική πρεσβεία στο Λονδίνο.

Το «άδειασμα» στον Τζέι Ντι Βανς

Η ομάδα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής και ήθελε να κανονίσει μια κλήση με τον Βαλέρι Ζαλούζνι.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση της αντιπαράθεσης μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, καθισμένος σε έναν διπλανό καναπέ. Τώρα, η ομάδα του Βανς και άλλα πρόσωπα στον κύκλο του Τραμπ φαινόταν να εξετάζουν πιθανές εναλλακτικές απέναντι στον «προβληματικό» Ζελένσκι.

Η ομάδα του Βανς «δοκίμασε διάφορα διπλωματικά και άλλα κανάλια» για να επικοινωνήσει με τον Ζαλούζνι, δήλωσε πηγή στον Guardian. Ο Ζαλούζνι, μετά από συνεννόηση με τον αρχηγό του προσωπικού του Ζελένσκι, αρνήθηκε να απαντήσει στην κλήση.

Το περιστατικό αντικατοπτρίζει τη λεπτή πολιτική ισορροπία που διατηρεί ο Ζαλούζνι από τότε που ο Ζελένσκι τον απέλυσε ως αρχηγό του στρατού τον περασμένο Φεβρουάριο και τον έστειλε στο Λονδίνο. Από τη μία, συνηθισμένος να λειτουργεί μέσα σε αυστηρή στρατιωτική ιεραρχία, παραμένει πιστός στην κυβέρνηση που υπηρετεί. Από την άλλη, πολλοί -τόσο στην Ουκρανία όσο και στο εξωτερικό- τον βλέπουν ως τον φυσικό επόμενο πρόεδρο της χώρας και τον ωθούν να ξεκινήσει πολιτική καμπάνια.

Ποιος είναι ο Βαλέρι Ζαλούζνι

Γεννημένος στις 8 Ιουλίου 1973 στο Νόβοχραντ-Βολίνσκι, μια πόλη με ισχυρές στρατιωτικές παραδόσεις, ο Ζαλούζνι έχει χτίσει καριέρα που χαρακτηρίζεται από άνοδο μέσα στις στρατιωτικές βαθμίδες της Ουκρανίας και αποφασιστική ηγεσία στο πεδίο της μάχης. Σπούδασε στην Εθνική Ακαδημία Άμυνας της Ουκρανίας και στην Εθνική Ακαδημία Ostroh, με μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις.

Υπηρέτησε ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων από τις 27 Ιουλίου 2021 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2024 και αποτέλεσε σημαντική φωνή στη μεταρρύθμιση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ώστε να ανταποκριθούν στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, απομακρυνόμενος από τα στρατιωτικά δόγματα της σοβιετικής εποχής.

Στρατιωτική ηγεσία και ικανότητες σε καιρό πολέμου

Η θητεία του Ζαλούζνι συνέπεσε με την κλιμάκωση της ρωσικής εισβολής το 2022.

Αναγνωρίστηκε διεθνώς για την προσαρμοστικότητά του και τον ρεαλισμό του, και του αποδίδεται η πρωτοπορία στην αποτελεσματική αποκέντρωση της διοίκησης, δίνοντας στις μονάδες της πρώτης γραμμής μεγαλύτερη αυτονομία για γρήγορη αντίδραση στις ρωσικές προωθήσεις.

Το στιλ διοίκησής του έδινε έμφαση στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης χρήσης μη επανδρωμένων συστημάτων και σύγχρονων τακτικών πολέμου απέναντι σε αριθμητικά ανώτερο εχθρό.

Η ηγεσία του του απέδωσε το παρατσούκλι «Σιδερένιος Στρατηγός» στα δυτικά μέσα, συμβολίζοντας την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική ευφυΐα της Ουκρανίας. Τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την κλιμάκωση της εισβολής, ο πρόεδρος Ζελένσκι τον προήγαγε στον υψηλότερο στρατιωτικό βαθμό, αυτόν του Στρατηγού.

Παρά τις διαφορές και τις εντάσεις με τον Ζελένσκι, που κορυφώθηκαν με την απόλυσή του στις αρχές του 2024, επίσημα για λόγους υγείας, ο Ζαλούζνι τιμήθηκε με τον τίτλο Ήρωας της Ουκρανίας, καθώς αναγνωρίστηκε η σημαντική του συνεισφορά.

Μετάβαση στη διπλωματία και πολιτικές προοπτικές

Μετά την αποχώρησή του από τη στρατιωτική διοίκηση, ο Ζαλούζνι διορίστηκε Πρέσβης της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάρτιο του 2024 και ένα χρόνο αργότερα μόνιμος αντιπρόσωπος της Ουκρανίας στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ο διπλωματικός του ρόλος τον τοποθετεί στο επίκεντρο των ζωτικών δυτικών συμμαχιών της Ουκρανίας σε μια κρίσιμη φάση του πολέμου.

Η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών ισχυρίζεται ότι υπάρχει μυστικό σχέδιο από ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο για στήριξη της υποψηφιότητας Ζαλούζνι για την προεδρία, υποδεικνύοντας πιθανή μετάβαση εξουσίας από τον Ζελένσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Παρά το γεγονός ότι αυτή η αξίωση δεν έχει επιβεβαιωθεί από δυτικούς ή Ουκρανούς αξιωματούχους, πολλοί πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι η ισχυρή στρατιωτική ηγεσία του Ζαλούζνι και η αυξανόμενη διεθνής αναγνωρισιμότητά του θα μπορούσαν φυσικά να τον οδηγήσουν στην προεδρία της Ουκρανίας.