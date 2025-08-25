Στο «σφυρί» για περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ βγαίνει η Villa Certosa, η φαραωνική βίλα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, που διαθέτει μέχρι και ηφαίστειο, στο οποίο μάλιστα είχε σημειωθεί έκρηξη στο πρόσφατο παρελθόν.

Η βίλα πέρασε στον έλεγχο των γιων του μετά τον θάνατο του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού και δημοπρατείται από τον οίκο Sotheby’s International Realty. Επίσης, στην πώληση συμμετέχουν η μεσιτική Knight Castle Real Estate με έδρα το Ντουμπάι και μια αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται σε ακίνητα πολυτελείας.

Δημοσίευμα της Corriere Della Sera έγραψε ότι ένας Άραβας ενδιαφέρεται να δώσει το ιλιγγιώδες ποσό και αν η πώληση ολοκληρωθεί, θα είναι η ακριβότερη στην Ιταλία. Σύμφωνα με το άρθρο της ιταλικής εφημερίδας, η βίλα στην πραγματικότητα είναι ένα τεράστιο κτήμα, αποτελούμενο από διάφορα κτίρια.

Η Villa Certosa

Συγκεκριμένα, με έκταση 4.500 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει τη βίλα Villa Certosa που έχει 68 δωμάτια, υπάρχουν 174 θέσεις στάθμευσης και ένα γκαράζ 181 τετραγωνικών μέτρων. Γύρω από τη βίλα που βρίσκεται στο κέντρο της έκτασης, υπάρχουν τέσσερα μπανγκαλόου (δύο από τα οποία είναι στην πραγματικότητα αστικές κατοικίες), δύο άλλα κτίρια, ένα αμφιθέατρο ελληνορωμαϊκού τύπου, ένας πύργος, ένα θερμοκήπιο, ένα γυμναστήριο, πισίνες θαλασσοθεραπείας, ένας φαρμακευτικός κήπος έκτασης 297 τετραγωνικών μέτρων, ένα τεράστιο πάρκο και ψεύτικο ηφαίστειο.

Επί της ουσίας, είναι ένας κρυφός παράδεισος που από ορισμένους έχει χαρακτηριστεί και ως ιδιωτική πόλη, λόγω της τεράστιας έκτασης και των δυνατοτήτων που διαθέτει. Μάλιστα, μέχρι και πριν λίγο καιρό απαγορευόταν στον κόσμο να πλησιάζει, με την εντολή να έχει δοθεί ιδιωτικά, αλλά να διαφημίζεται επίτηδες σαν να την έδωσαν οι ιταλικές αρχές.

Villa Certosa verso la vendita, misterioso arabo pronto a comprare la storica dimora di Berlusconi per 500 milioni https://t.co/9FYPuGt2ew — Corriere della Sera (@Corriere) August 25, 2025

Οι πρώην ιδιοκτήτες

Η Villa Certosa δεν ονομαζόταν πάντα έτσι και ούτε ανήκε από πάντα στον Μπερλουσκόνι. Αντιθέτως, την αγόρασε τη δεκαετία του 1980 για ελάχιστα χρήματα με βάση την αντικειμενική της αξία, σε μια αγορά που χαρακτηρίστηκε απάτη από τον πρώην ιδιοκτήτη.

Η Corriere Della Sera έγραψε ότι η βίλα ονομαζόταν Punta Lada και ανήκε στον Gianni Onorato, ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού δικτύου La Voce Sarda. Όταν κατηγορήθηκε για κατάρρευση της Banco Ambrosiano, αναγκάστηκε να ρευστοποιήσει την περιουσία του και την πούλησε στον Flavio Carboni, άτομο που κατηγορήθηκε ως μεσάζοντας ανάμεσα σε μαφιόζους και πολιτικούς.

Ο Carboni εγκαινίασε τη «χρυσή» εποχή της βίλας, φιλοξενώντας διάσημους πολιτικούς της εποχής, αλλά και επιχειρηματίες. Πιεσμένος και αυτός από χρέη όμως, αναγκάστηκε να την πουλήσει. Τότε εμφανίστηκαν δύο άτομα, ο μαρκήσιος Attilio Capra De Carré και ο Lo Prete, που συμφώνησαν σε όλα, αλλά τελευταία στιγμή απέσυραν το ενδιαφέρον τους. Η τιμή μειώθηκε απότομα και τότε εμφανίστηκε ο Μπερλουσκόνι, που την αγόρασε «κοψοχρονιά» με βάση τον Carboni.

«Ήταν ληστεία, όχι αγορά. Δεν εμφανίστηκαν τυχαία οι άλλοι δύο πριν τον Μπερλουσκόνι. Μόλις μάζεψα λεφτά για να τη σώσω, ανακάλυψα πως η τιμή της είχε αυξηθεί 20 φορές», θα έλεγε λίγο καιρό αργότερα.

Οι φαραωνικές παρεμβάσεις

Η βίλα ήταν ήδη διάσημη στους κοσμικούς κύκλους και ο Μπερλουσκόνι εκμεταλλευόμενος το γεγονός, άφησε τη ματαιοδοξία του να μεγαλουργήσει. Αμέσως, έδωσε εντολή για φαραωνική ανακαίνιση και σύμφωνα με πληροφορίες το αποτέλεσμα τον δικαίωσε.

Στο χώρο ανεγέρθηκαν τα περισσότερα από τα υπόλοιπα κτίρια, δημιουργήθηκε το αμφιθέατρο, το τεράστιο πάρκο κτλ. Επιπλέον, έλαβε το όνομα Villa Certosa, σηματοδοτώντας μια άλλη εποχή.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως και την απόσυρση του Μπερλουσκόνι από την πρωθυπουργία, η βίλα μετατράπηκε επίσημα σε κρατικό μυστικό. Στα χαρτιά θεωρήθηκε το «ασφαλέστερο μέρος για τον Ιταλό πρωθυπουργό» και φυλασσόταν επί 24ωρου βάσεως από Ιταλούς πράκτορες. Ενδεικτικό της κατάστασης, το γεγονός ότι ακόμη και οι εργασίες ανακαίνισης θεωρούνται μέχρι και σήμερα απόρρητες πληροφορίες του ιταλικού κράτος.

Επιπλέον, διάφοροι αρχηγοί κρατών, από τον Τζορτζ Μπους και τον Τόνι Μπλέρ, μέχρι και τον Βλαντιμίρ Πούτιν που επισκέφθηκαν έμειναν άναυδοι από αυτό που είδαν, με ορισμένους να τη χαρακτηρίζουν «διαμάντι της Ιταλίας».