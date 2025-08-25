Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, από σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου η Χίος μετατρέπεται σε ένα ανοικτό θέατρο πολιτισμού, ιστορίας και σύγχρονης δημιουργίας. Ο λόγος για το The Chios Festival, που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

«Το Φεστιβάλ Χίου βασισμένο στην αγάπη και τον θαυμασμό για τον τόπο, τον πολιτισμό και την παράδοση της Χίου, αποτελεί μια αποστολή και ένα όραμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να αναδείξει τα νησιά, την ιστορία και τις ομορφιές του Βορείου Αιγαίου στον παγκόσμιο χάρτη», λέει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης.

Και συνεχίζει: «Ξεκινήσαμε με την παράδοση και συνεχίζουμε με την καινοτομία που διαμορφώνει το μέλλον. Φέτος δίνουμε βήμα στην ιστορία και την επιστήμη και φέρνουμε στο προσκήνιο τις σύγχρονες προκλήσεις, προσκαλώντας ως ομιλητές ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους και εμβέλειας, όλα αυτά πλαισιωμένα από πρωτότυπες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ενώνοντας ιδέες, αξίες κι εποχές με τρόπο που μόνο η τέχνη ξέρει και μπορεί. Δεν πρόκειται απλά για φιλοξενία εκδηλώσεων στη Χίο αλλά για δημιουργία εκδηλώσεων που αντλούν έμπνευση από την Χίο προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική και βιωματική εμπειρία και ένταξη στην ατμόσφαιρα του κάθε τόπου». Και καταλήγει ο κ. Μουτζούρης: «Σκοπός μας το φεστιβάλ να είναι μια αναγνωρίσιμη πλατφόρμα διεθνούς προβολής του νησιού. Ιδιαίτερα φέτος το φεστιβάλ παίρνει μια ιδιαίτερη αξία, αφού πραγματοποιείται και σε μια περίοδο που το νησί βγαίνει “λαβωμένο” από την πρόσφατη πυρκαγιά στο βορειοδυτικό τμήμα του».

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ της Χίου ξεκινούν σήμερα 25 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Σε αυτές τις δύο εβδομάδες το νησί θα φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας, με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα.

Η φετινή διαδρομή ξεκινά σήμερα από τον αρχαιολογικό χώρο του Εμπορειού στη Νότια Χίο, όπου και η φημισμένη παραλία «Μαύρα Βόλια». Η Δέσποινα Τσαρδάκα, προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου, ο Βασίλης Λαμπρινουδάκης, ομότιμος καθηγητής Αρχαιολογίας και η Rebecca Sweetman, καθηγήτρια και διευθύντρια της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα, θα μιλήσουν για την αρχαιολογία και τη διαχρονική μνήμη του τόπου, με τη μουσική του συγκροτήματος Lyrica να κλείνει την πρώτη βραδιά.

Στη Νέα Μονή (27/8), το μοναστήρι που ιδρύθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα και ανήκει στα μνημεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και προστατεύονται από την UNESCO, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με επίκεντρο τη βυζαντινή παράδοση. Θα μιλήσουν ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Ιόλη Καλαβρέζου, καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης στο Harvard και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και η Teresa Shawcross, καθηγήτρια Βυζαντινολογίας στο Princeton. Θα ακολουθήσει στα Αυγώνυμα η πολιτιστική βραδιά με το μουσικό ποίημα «Κύριε, εκέκραξα» του Θοδωρή Οικονόμου και με τη συμμετοχή της Αντιγόνης Πάππου.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται στο Castelli, την ιστορική έπαυλη του 15ου αιώνα στο Κάμπο της Χίου (29/8), μέσα από την ομιλία του Απόστολου Τζιτζικώστα, επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο τραπέζι που θα ακολουθήσει με ζητήματα πολιτικής και Πολιτισμού συμμετέχουν ο Prof. Kevin Featherstone, ομ. καθηγητής LSE, Chair of the Anglo-Hellenic League ο Λουκάς Τσούκαλης, ομ. καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ. Η βραδιά θα κλείσει με όπερα με την Έλενα Κελεσίδου, την Inca Balavanova, τον Γιώργο Ντάβλα και στο πιάνο τον Δημήτρη Γιάκα.

Την επόμενη ημέρα (30/8), επίσης στο Castelli, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής, η Ειρήνη Βενιάμη, επιχειρηματίας στον χώρο της Ναυτιλίας, η Σοφία Ντενίση, καθηγήτρια ΑΣΚΤ και η Μιμή Ντενίση, ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και σκηνοθέτης, προσδίδουν «Άρωμα Γυναίκας στο Μυροβόλο Κάμπο», σε μια βραδιά που θα γεμίσει με τις μελωδίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

Ενώ η εικαστικός Δέσποινα Σταθάκη θα προσφέρει έργα ειδικά σχεδιασμένα για το Θεσμό του Φεστιβάλ της Χίου.

Το πρόγραμμα του Αυγούστου κλείνει στο Κάστρο της Χίου (31/8), με την έναρξη της έκθεσης του εικαστικού Νάκη Παναγιωτίδη στο Χαμιδιέ Τζαμί σε επιμέλεια του δρ. Φώτη Παπαθανασίου, παρουσία του Michele Casamonti από την γκαλερί Tornabuoni Arte. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα των πρεσβειών της Ιταλίας και της Ελβετίας και θα συνοδευτεί με τους μουσικούς του Θεάτρου Carlo Felice Genova και το συγκρότημα Agrik με παραδοσιακούς ήχους της Κάτω Ιταλίας.

Τεχνητή νοημοσύνη και Επιχειρηματικότητα

Το Φεστιβάλ Χίου πρωτοπορεί και διοργανώνει συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τις ηθικές προεκτάσεις της (Castelli, 1/9). Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Παναγιώτης Ροϊλός, καθηγητής Συγκριτικής Γραμματολογίας του Harvard και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Επίσης συμμετέχουν οι:

Νεκτάριος Ταβερναράκης, τακτικός καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων.

Lou Marinoff, καθηγητής φιλοσοφίας, City University NY.

Xiaojun Ding, καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Xian Jiaotong University.

Στο μουσικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει συμμετέχουν οι Νινέτα Βαφειά, Φώτης Νέζης και Σοφία Παπαδημητροπούλου.

Οι βραδιές πολιτισμού στο Castelli (2/9) θα συνεχιστούν με την παρουσία του Νίκου Σηφουνάκη, αρχιτέκτονα – πρ. υπουργού Πολιτισμού, της Λυδίας Καρρά, προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), της Νίκης Μπουτάρη, ιδρύτριας του justanumber.gr, του Nicholas Pappas, καθηγητή Φιλοσοφίας City University NY και του Michele Casamonti, από την Tornabuoni Arte και μουσική βραδιά με την υψίφωνο Χριστίνα Πουλίτση.

Παραμένοντας στο Castelli (3/9) και στις επιστήμες, τη συζήτηση διευθύνουν ο dr. Stelios Papadopoulos, πατέρας της βιοτεχνολογίας και η δημοσιογράφος Τασούλα Επτακοίλη, με ομιλητές τους δρ. Σταμάτη Κριμιζή, αστροφυσικό – Ακαδημία Αθηνών, Prof. Wyn Evans, Ινστιτούτο Αστρονομίας/University of Cambridge, δρ. Γιώργο Νούνεση, πρόεδρο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και Darwin Caldwell, καθηγητή Ρομποτικής, πρόεδρο Ιταλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΙΙΤ). Η βραδιά κλείνει επίσης μουσικά με τους Νινέτα Βαφειά, Φώτη Νέζη και Σοφία Παπαδημητροπούλου.

Ακολουθεί ημερίδα στο Κέντρο Έρευνας Μαστίχας (4/9), που φέρει τον τίτλο «Με το βλέμμα στο Μέλλον: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός» με ομιλητές όπως ο πρέσβης Selim Yenel, πρόεδρος του Global Relations Forum, ο Prof. Dr. Hakan Ürey, αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας/Πανεπιστήμιο Koç, ο Απόστολος Βαλτάς, πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, νομικός, η Μαρία Λοϊζίδου, ομ. καθηγήτρια ΕΜΠ και χημικός-μηχανικός, η Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, δ/νουσα σύμβουλος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Διονύσης Μαντέλης, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μπότση, ο Δημήτρης Μπουραντάς, καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρύτανης New York College, ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, επιχειρηματίας, ο Στράτος Σιμόπουλος, πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας & Τεχνολογίας της Βουλής, η Άντζελα Στάθη, πρόεδρος Digital Boost, συνιδρυτής Brazil Tech Connect και εμπειρογνώμονας Deep Tech στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ηρώ Χατζηγεωργίου, δ/νουσα σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.), υπό τον συντονισμό της Κορίνας Γεωργίου.

Ο κινηματογράφος έχει τη δική του θέση στο Φεστιβάλ. Στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο (5/9) θα γίνει η προβολή της ταινίας «Υπάρχω» και θα ακολουθήσει συζήτηση στον Κάμπο της Χίου με τους συντελεστές του φιλμ, δηλαδή το σκηνοθέτη Γιώργο Τσεμπερόπουλο, τη σεναριογράφο Κατερίνα Μπέη, τον παραγωγό Διονύση Σαμιώτη, τον πρωταγωνιστή Χρήστο Μάστορα, αλλά και το Μάκη Μάτσα από τη Minos/EMI/Universal. Η βραδιά θα συνεχιστεί με τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη από Χιώτες καλλιτέχνες.

Το Σάββατο (6/9) στην Ιχθυόσκαλα Χίου, το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα παρουσιάσει το δίπτυχο χορού «Return of the summer», σε χορογραφίες του διευθυντή μπαλέτου Κωνσταντίνου Ρήγου και μουσική Έκτορ Μπερλιόζ, καθώς και του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική του καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη.

Η αυλαία του 4ου Φεστιβάλ Χίου, θα πέσει στην κεντρική πλατεία του μεσαιωνικού οικισμού του Αναβάτου (7/9) με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να παρουσιάζει το μονόπρακτο μελόδραμα «Μήδεια» του Τσέχου συνθέτη Jiři Antonin Benda, με μουσική συνοδεία στο πιάνο του μαέστρου Μάρκελλου Χρυσικόπουλου.

Το «The Chios Festival 2025» πραγματοποιείται με την υποστήριξη της UNESCO Greece και των πρεσβειών της Ιταλίας και της Ελβετίας.