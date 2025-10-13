Καλεσμένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο «Happy Day» ήταν ο Θανάσης Πάτρας.

«Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν συνεχίσαμε με τους “Weekenders”, ίσως υπήρξε αλλαγή στόχευσης. Όπως με διάλεξαν να πάω στον ΑΝΤ1, έτσι διάλεξαν να φύγω. Ίσως ήθελαν να βάλουν γυναίκα παρουσιάστρια, δικαίωμά τους», ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας, σχολιάζοντας τη λήξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι υπήρξε πρόταση από τον ΑΝΤ1 να παρουσιάσει καλοκαιρινή εκπομπή, την οποία όμως αρνήθηκε. «Δεν έχω μιλήσει καθόλου, αλλά μας είχε προταθεί να κάνουμε το καλοκαιρινό και θα έβλεπαν τι θα γίνει του χρόνου, χωρίς να δεσμεύονται για το περαιτέρω. Θεώρησα ότι, έχοντας κάνει ήδη δύο καλοκαιρινά στον ΑΝΤ1 και με δεδομένο ότι δεν είχε γίνει τίποτα, αρνήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να σχολιάζει: «Άρα αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε, βγαίνει πρώτη φορά».

«Πάλι καλά που το έκανε η Κατερίνα Καραβάτου και το έκανε με μεγάλη επιτυχία», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.