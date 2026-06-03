Τι κάνει μια παραλία πραγματικά αξέχαστη; Είναι η μεταξένια άμμος, τα κρυστάλλινα νερά, η αίσθηση απομόνωσης ή εκείνη η σπάνια στιγμή που ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα και ο χρόνος μοιάζει να σταματά; Η απάντηση διαφέρει για τον καθένα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ακτές που καταφέρνουν να συνδυάζουν όλα τα παραπάνω και να μετατρέπουν μια απλή ημέρα δίπλα στη θάλασσα σε εμπειρία ζωής.

Ακριβώς αυτές τις παραλίες ανέδειξε η ετήσια αξιολόγηση του European Best Destinations για το 2026, η οποία εξέτασε δεκάδες παράκτιους προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Η κατάταξη βασίστηκε σε ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων, από τη φυσική ομορφιά και την ποιότητα των νερών έως την προσβασιμότητα, τις διαθέσιμες δραστηριότητες, τη φιλικότητα προς τις οικογένειες και τη δέσμευση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το αποτέλεσμα; Μια λίστα που επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές ακτογραμμές του πλανήτη. Και, κυρίως, μια κατάταξη στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με τρόπο εντυπωσιακό.

Η παραλία που κατέκτησε την κορυφή

Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Praia de Monte Clérigo, στην άγρια και γοητευτική δυτική ακτή του Αλγκάρβε στην Πορτογαλία. Ενταγμένη στο Φυσικό Πάρκο του Νοτιοδυτικού Αλεντέχο, η παραλία συνδυάζει χρυσή άμμο, δραματικούς βράχους και δυνατά κύματα που προσελκύουν σέρφερ από όλο τον κόσμο.

Πέρα από τη φυσική της ομορφιά, το Monte Clérigo ξεχωρίζει για τις μεγάλες πεζοπορικές διαδρομές που το περιβάλλουν και για τα φημισμένα ηλιοβασιλέματα που βάφουν τον Ατλαντικό σε αποχρώσεις του χρυσού και του πορτοκαλί. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τη θεωρούν μία από τις πιο ατμοσφαιρικές παραλίες της Ευρώπης.

Η ελληνική κυριαρχία

Αν όμως υπάρχει μία χώρα που έκλεψε την παράσταση, αυτή είναι αναμφίβολα η Ελλάδα. Πέντε από τις δέκα καλύτερες παραλίες της Ευρώπης βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική γοητεία των ελληνικών θαλασσών.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το Βουτούμι στους Αντίπαξους, έναν μικρό παράδεισο με εξωτικά, γαλαζοπράσινα νερά που συχνά συγκρίνεται με τροπικούς προορισμούς της Καραϊβικής.

Ακολουθεί στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρι στην Κεφαλονιά, ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σχετικά ανέγγιχτα τοπία του Ιονίου. Προσβάσιμη κυρίως από θαλάσσης, ανταμείβει όσους την αναζητήσουν με εκθαμβωτικά τιρκουάζ νερά και λευκά βότσαλα κάτω από επιβλητικούς ασβεστολιθικούς γκρεμούς.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Ελαφονήσι στην Κρήτη, ένας προορισμός που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη χάρη στη ροζ άμμο και τη λιμνοθάλασσα με τα εξωπραγματικά χρώματα. Παρά τη διεθνή αναγνώριση και τη δημοτικότητά του, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Μεσογείου.

Η Κέρκυρα εκπροσωπείται δύο φορές στην πρώτη δεκάδα: με τη Ροβινιά στην όγδοη θέση και την Παλαιοκαστρίτσα στη δέκατη. Δύο παραλίες που αποτυπώνουν με διαφορετικό τρόπο την καταπράσινη, σχεδόν κινηματογραφική ομορφιά του νησιού.

Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 σύμφωνα με το European Destinations: