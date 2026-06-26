Για 19η συνεχόμενη χρονιά, η ίδια χώρα κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ειρήνης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης 2026, η Ισλανδία, το εντυπωσιακό νησιωτικό κράτος του Βόρειου Ατλαντικού με τα ηφαίστεια, τους παγετώνες και τα ατελείωτα τοπία λάβας, παραμένει το ασφαλέστερο και πιο ειρηνικό μέρος στον κόσμο, αφήνοντας πίσω του 162 χώρες και εδάφη που αξιολογήθηκαν στη φετινή έρευνα.

Η διάκριση δεν οφείλεται μόνο στα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά και στην κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και την υψηλή ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν οι κάτοικοί του.

Όπως αναφέρει το Time Out, η ετήσια έρευνα του Institute for Economics and Peace (IEP), που αξιολογεί 163 χώρες και εδάφη, εξετάζει τρεις βασικούς πυλώνες: το επίπεδο εσωτερικών και διεθνών συγκρούσεων, την κοινωνική ασφάλεια και προστασία, καθώς και τον βαθμό στρατιωτικοποίησης. Για ακόμη μία χρονιά, η Ισλανδία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως ένα από τα ασφαλέστερα και πιο σταθερά μέρη του πλανήτη.

Ωστόσο, η πρωτιά της δεν εξηγείται μόνο από τους αριθμούς. Η Ισλανδία αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα κοινωνίας όπου η εμπιστοσύνη λειτουργεί ως θεμέλιο της καθημερινότητας. Η χώρα δεν διαθέτει μόνιμο στρατό, ενώ τα ποσοστά εγκληματικότητας παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά. Παράλληλα, ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας, η κοινωνική συνοχή και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και την ποιότητα ζωής.

Για τους ταξιδιώτες, η αίσθηση αυτή γίνεται αντιληπτή από την πρώτη στιγμή. Από τους ήσυχους δρόμους του Ρέικιαβικ μέχρι τα απομονωμένα ψαροχώρια των Δυτικών Φιορδ, η Ισλανδία αποπνέει μια σπάνια αίσθηση γαλήνης. Εδώ, η φύση πρωταγωνιστεί: θερμές πηγές που αναβλύζουν μέσα από ηφαιστειακά πεδία, καταρράκτες που μοιάζουν να πέφτουν από την άκρη του κόσμου και ουρανοί που φωτίζονται από το Βόρειο Σέλας τους χειμερινούς μήνες.

Στη δεύτερη θέση της φετινής κατάταξης βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, ενώ ακολουθούν η Ελβετία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Συνολικά, επτά από τις δέκα πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου βρίσκονται στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ισχύ της ηπείρου σε θέματα ασφάλειας και κοινωνικής σταθερότητας.

Δείτε τη λίστα με τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου το 2026: