Στην καρδιά της Τήνου, υπάρχει ένα χωριό που δεν χτίστηκε απλώς, αλλά λαξεύτηκε. Ο Πύργος, ένα από τα ωραιότερα χωριά του νησιού, δεν είναι άλλη μια κυκλαδίτικη καρτ ποστάλ με λευκά σπιτάκια και μπλε παράθυρα. Είναι ένα ζωντανό, υπαίθριο εργαστήρι τέχνης, όπου εδώ ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

Από τα περίτεχνα υπέρθυρα των σπιτιών μέχρι την εμβληματική πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο, κάθε γωνιά ψιθυρίζει ιστορίες για μεγάλους γλύπτες, όπως ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο Δημήτριος Φιλιππότης, ο Γιάννης Βούλγαρης, που άφησαν την ψυχή τους αποτυπωμένη στην πέτρα, ενώ είναι και το χωριό του «πατέρα της νεοελληνικής ζωγραφικής» Νικηφόρου Λύτρα. Οφείλει το όνομά του στον βενετσιάνικο πύργο που χτίστηκε τον 16ο αι. για την άμυνα της περιοχής, ενώ κατά τον 18ο και 19ο αιώνα γνώρισε μεγάλη ακμή, με τη ναυτιλία και τη μαρμαροτεχνία. Επίσης, εδώ λειτουργούν εργαστήρια μαρμαροτεχνίας, γκαλερί αλλά και η Σχολή Καλών Τεχνών του Πύργου που συνεχίζει την παράδοση του μαρμάρου.

Ο Πύργος χαρακτηρίζεται και ως ένα «μεγάλο μουσείο», μιας και τα μουσεία που διαθέτει είναι ιδιαίτερα αξιόλογα και αξίζει να τα επισκεφτείτε. Όπως, για παράδειγμα, το σπίτι του Χαλεπά, που διατηρείται ανέπαφο.

Μικρές πινελιές που κάνουν ξεχωριστό τον Πύργο

Μαρμάρινα υπέρθυρα: Κάθε σπίτι έχει μοναδικά σκαλιστά σχέδια πάνω από πόρτες και παράθυρα.

Κάθε σπίτι έχει μοναδικά σκαλιστά σχέδια πάνω από πόρτες και παράθυρα. Μαρμάρινες κρήνες και σοκάκια: Όλο το χωριό είναι στρωμένο με μάρμαρο, από τα σκαλοπάτια μέχρι τις περίτεχνες βρύσες.

Όλο το χωριό είναι στρωμένο με μάρμαρο, από τα σκαλοπάτια μέχρι τις περίτεχνες βρύσες. Κεντρική Πλατεία: Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές πλατείες των Κυκλάδων, με έναν τεράστιο πλάτανο και μαρμάρινη κρήνη.

Μία από τις πιο ατμοσφαιρικές πλατείες των Κυκλάδων, με έναν τεράστιο πλάτανο και μαρμάρινη κρήνη. Τοπικά Γλυκά: Φημίζεται για το παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο και τα αμυγδαλωτά του.

Φημίζεται για το παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο και τα αμυγδαλωτά του. Παραδοσιακά Καφενεία: Ιδανικά για ελληνικό καφέ στη σκιά του πλατάνου μετά την περιήγηση.

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