Στο βόρειο τμήμα της Τήνου βρίσκεται η παραλία Κολυμπήθρα, ένας από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς του νησιού. Το στοιχείο που την κάνει πραγματικά ξεχωριστή είναι η διπλή της προσωπικότητα, καθώς χωρίζεται σε δύο εντελώς διαφορετικές ακτές: τη «Μεγάλη Κολυμπήθρα», που αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για σέρφινγκ στην Ελλάδα λόγω των μεγάλων κυμάτων, και τη «Μικρή Κολυμπήθρα», έναν απάνεμο, γαλαζοπράσινο κόλπο ιδανικό για ήρεμο κολύμπι.

Και οι δύο ακτές είναι γνωστές και με το όνομα «Άμμος». Η Κολυμπήθρα θεωρείται από πολλούς ως η παραλία – σταρ της Τήνου, καθώς κάθε χρόνο παραμένει σταθερά υψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Απέχει από τη Χώρα του νησιού περίπου 15 χλμ και ξεχωρίζει για τα καθαρά νερά της και την αυθεντική της ατμόσφαιρα.

Ανοιχτή στην απεραντοσύνη του Αιγαίου, η Μεγάλη Άμμος, που οριοθετείται από τα φρύγανα και τα θυμάρια των πλαγιών, εφάπτεται και σε μια λίμνη με βούρλα και καλαμιές, δημιουργώντας έναν πολύβουο υδροβιότοπο. Τα ψηλά κύματα και ο δυνατός άνεμος την έχουν μετατρέψει σε hot spot για σέρφινγκ. Η Μικρή Άμμος, από την άλλη, είναι μία πλήρως οργανωμένη παραλία με ομπρέλες, ξαπλώστρες και παραθαλάσσιες ταβέρνες, ούσα ιδανική για οικογένειες και χαλάρωση.

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