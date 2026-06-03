Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των social media, μετά το βίντεο που κυκλοφόρησε και τον δείχνει να φιλιέται με θαυμάστριά του.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με τους χρήστες να σχολιάζουν έντονα την κίνησή του και αρκετούς να αναφέρονται στη σύντροφό του, Άννα Κουρνίκοβα. «Αν ήμουν η Άννα θα ήμουν έξαλλη», έγραψαν χαρακτηριστικά κάποιοι, ανοίγοντας συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους θαυμαστές τους.

Ο τραγουδιστής και η πρώην τενίστρια είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια και αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τα δίδυμα Λούσι και Νίκολας, την κόρη τους Μαίρη και τον μικρότερο γιο τους, Ρομέο.