Νέα έρευνα από επιστήμονες στο Χονγκ Κονγκ υποστηρίζει ότι δεν είναι απαραίτητο να γυμνάζεστε καθημερινά ή να ακολουθείτε προγράμματα με πολλές επαναλήψεις για να μειώσετε το κοιλιακό – σπλαχνικό λίπος.

Η διαλειμματική προπόνηση – ακόμη και μόνο μία φορά την εβδομάδα – μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με την άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα όσον αφορά την απώλεια βάρους και τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, προσφέρουν μια οργανωμένη και χρονικά αποδοτική λύση για όσους, λόγω επαγγελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων, δυσκολεύονται να επισκέπτονται συστηματικά το γυμναστήριο.

Μια σημαντική ανακάλυψη για τη διαλειμματική άσκηση

Το κοιλιακό – σπλαχνικό λίπος αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες μορφές συσσώρευσης λίπους στο σώμα και συνδέεται άμεσα με καρδιαγγειακές παθήσεις, μεταβολικές διαταραχές και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας.

Παρότι η άσκηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η διατήρηση μιας σταθερής ρουτίνας φυσικής δραστηριότητας μέσα σε ένα πιεστικό πρόγραμμα στην καθημερινότητα αποτελεί μεγάλη πρόκληση για πολλούς ανθρώπους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ερευνητική ομάδα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ διαπίστωσε ότι το «διαλειμματικό γρήγορο περπάτημα», ακόμη και όταν πραγματοποιείται μόνο μία φορά την εβδομάδα, μπορεί να μειώσει τη σωματική λιπώδη μάζα και να βελτιώσει σημαντικά την καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση.

Τι είναι η διαλειμματική άσκηση και γιατί είναι πιο αποτελεσματική;

Η διαλειμματική προπόνηση αποτελείται από σύντομα διαστήματα έντονης σωματικής δραστηριότητας, όπως το πολύ γρήγορο περπάτημα, τα οποία εναλλάσσονται με περιόδους ήπιας δραστηριότητας, όπως το αργό περπάτημα.

Σε σύγκριση με το σταθερό και συνεχές περπάτημα, η μέθοδος αυτή θεωρείται ταχύτερος τρόπος καύσης του σπλαχνικού λίπους, δηλαδή του λίπους που συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα.

Ο καθηγητής Parco Siu Ming-Fai, επικεφαλής του Τμήματος Κινησιολογίας του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ και κύριος συγγραφέας της μελέτης, ανέφερε, σύμφωνα με το Euronews, πως «παρότι οι ισχύουσες οδηγίες συνήθως προτείνουν άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα, η μελέτη δείχνει ότι όταν ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος άσκησης παραμένει ο ίδιος, η κατανομή του σε λιγότερες αλλά ποιοτικότερες προπονήσεις μπορεί να προσφέρει παρόμοια αποτελέσματα».

Αρκούν 75 λεπτά διαλειμματικής προπόνησης την εβδομάδα

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2024 και συμμετείχαν 315 ενήλικες από το Χονγκ Κονγκ που παρουσίαζαν κοιλιακή παχυσαρκία.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη πραγματοποίησε 75 λεπτά διαλειμματικής προπόνησης σε μία μόνο εβδομαδιαία συνεδρία. Η δεύτερη εκτέλεσε τα ίδια 75 λεπτά κατανεμημένα σε τρεις προπονήσεις των 25 λεπτών την εβδομάδα. Η τρίτη ομάδα, που λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου, έλαβε μόνο ενημέρωση και εκπαίδευση για θέματα υγείας.

Μετά από 16 εβδομάδες, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Και οι δύο ομάδες άσκησης, ανεξάρτητα από το αν προπονούνταν μία ή τρεις φορές την εβδομάδα, παρουσίασαν παρόμοια μείωση στη συνολική λιπώδη μάζα του σώματος, στο ποσοστό σωματικού λίπους και στην περιφέρεια της μέσης. Παράλληλα, η καρδιοαναπνευστική τους αντοχή βελτιώθηκε στον ίδιο βαθμό.

Η ιδανική λύση για τους «μαχητές του Σαββατοκύριακου»

Τα ευρήματα ενισχύουν το μοντέλο άσκησης που είναι γνωστό ως «weekend warriors», δηλαδή ανθρώπους που συγκεντρώνουν όλη τη φυσική τους δραστηριότητα σε μία ή δύο ημέρες της εβδομάδας, συνήθως το Σαββατοκύριακο, όταν έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

«Για πολλούς ενήλικες που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εργασία, τις σπουδές και την οικογένεια, η έλλειψη χρόνου αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την άσκηση. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η προπόνηση μία φορά την εβδομάδα μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για όσους δεν μπορούν να διαθέσουν χρόνο σε περισσότερες ημέρες», εξήγησε ο καθηγητής Siu.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κλειδί για την επιτυχία αυτής της μεθόδου βρίσκεται στη διατήρηση της έντασης κατά τη διάρκεια της μοναδικής εβδομαδιαίας προπόνησης.

Όπως επισημαίνεται στο Euronews, η έρευνα ανοίγει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στις σύγχρονες κοινωνίες με απαιτητικούς ρυθμούς ζωής και υπογραμμίζει ότι η ποιότητα και η συνολική διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη σημασία από τη συχνότητα με την οποία ασκείται κανείς.