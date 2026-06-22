Μην θεωρείτε ποτέ ότι δεν έχετε αρκετό χρόνο για άσκηση. Ακόμη και 10 λεπτά μπορούν να είναι αρκετά για να κάνετε μια ολοκληρωμένη προπόνηση για όλο το σώμα, αρκεί να υπάρχει σωστή δομή, ένταση και συνέπεια.

Με ένα ζευγάρι βαράκια και τρεις βασικές ασκήσεις, μπορείτε να αξιοποιήσετε μια παραλλαγή της διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης, γνωστής ως HIIT, η οποία ονομάζεται low-volume HIIT, δηλαδή HIIT «χαμηλού όγκου».

Τι είναι η «low-volume» HIIT

Η κλασική HIIT βασίζεται σε σύντομα διαστήματα έντονης άσκησης, τα οποία ακολουθούνται από επίσης σύντομα διαλείμματα ξεκούρασης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. Συνήθως περιλαμβάνει τέσσερις ή περισσότερες ασκήσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα, και διαρκεί περίπου 15 έως 30 λεπτά. Αντίθετα, οι περισσότερες παραδοσιακές προπονήσεις, που δεν ανήκουν στην κατηγορία HIIT, μπορεί να φτάνουν ακόμη και τη μία ώρα.

Η διαφορά με το «low-volume» HIIT είναι ότι εκτελείτε μόνο λίγα σετ από δύο έως τέσσερις ασκήσεις, ώστε όλη η προπόνηση να ολοκληρώνεται σε 10 λεπτά ή και λιγότερο. Το κρίσιμο στοιχείο, όμως, είναι η ένταση της προσπάθειας.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί φυσικοθεραπευτές που συνδέονται με το πανεπιστήμιο Harvard, το μυστικό είναι να δώσετε την απαραίτητη ένταση μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Με απλά λόγια, αυτά τα 10 λεπτά πρέπει να τα δουλέψετε πραγματικά.

Η σημασία των σύνθετων ασκήσεων

Οι προπονήσεις low-volume HIIT στηρίζονται σε σύνθετες ασκήσεις, δηλαδή κινήσεις που ενεργοποιούν ταυτόχρονα πολλές μεγάλες μυϊκές ομάδες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, επειδή κάθε άσκηση πρέπει να «μετράει» όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι ασκήσεις πρέπει ιδανικά να δουλεύουν τόσο το πάνω όσο και το κάτω μέρος του σώματος, ώστε να αποκομίζετε το μέγιστο όφελος από κάθε κίνηση. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε πόδια, ώμους, χέρια, στήθος και κορμό, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η καρδιακή σας συχνότητα.

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε αλτήρες βάρους που θα σας επιτρέπει να ολοκληρώσετε μόνο 10 έως 12 επαναλήψεις, με τις τελευταίες να είναι δύσκολες. Αν μπορείτε να κάνετε περισσότερες επαναλήψεις χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, τότε πιθανότατα χρειάζεται να αυξήσετε το βάρος. Από την άλλη, είναι αποδεκτό να μπορείτε αρχικά να ολοκληρώσετε μόνο πέντε ή έξι επαναλήψεις, αρκεί η τελευταία να γίνεται με πραγματική προσπάθεια και σωστή τεχνική.

Η σημασία της σωστής τεχνικής

Επειδή το low-volume HIIT διαρκεί λίγο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή εκτέλεση. Όταν ο χρόνος της προπόνησης είναι τόσο σύντομος, κάθε κίνηση πρέπει να γίνεται αποτελεσματικά αλλά και με ασφάλεια. Γι’ αυτό οι ειδικοί συνιστούν, ειδικά στην αρχή, να ζητήσετε τη βοήθεια ενός γυμναστή ή ειδικού άσκησης, ώστε να μάθετε τη σωστή τεχνική στις ασκήσεις με βάρη.

Επίσης, πριν δοκιμάσετε άσκηση υψηλής έντασης, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε κάποιο πρόβλημα που μπορεί να την καθιστά ακατάλληλη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα με καρδιολογικά προβλήματα, ενοχλήσεις στις αρθρώσεις, πρόσφατο τραυματισμό ή περιορισμένη κινητικότητα.

Το πρόγραμμα των τριών ασκήσεων

Το παρακάτω πρόγραμμα low-volume HIIT αποτελείται από τρεις ασκήσεις. Δεν απαιτεί πολύ χρόνο ούτε πολύ εξοπλισμό. Χρειάζεται μόνο ένα ζευγάρι βαράκια, σωστή τεχνική και διάθεση να δουλέψετε έντονα για λίγα λεπτά. Ο στόχος είναι να ολοκληρώσετε τρεις γύρους, κάνοντας διάλειμμα 30 έως 45 δευτερολέπτων ανάμεσα σε κάθε άσκηση. Συνολικά, το πρόγραμμα θα πρέπει να διαρκεί περίπου 10 λεπτά.

Σημείωση: επειδή πρόκειται για έντονη μορφή άσκησης, μπορεί να χρειαστεί να μπείτε σταδιακά. Ξεκινήστε αργά, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Στην αρχή ίσως μπορείτε να κάνετε μόνο δύο γύρους ή να χρειάζεστε μεγαλύτερα διαλείμματα, με αποτέλεσμα η προπόνηση να διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Καθώς βελτιώνεστε, θα μπορείτε να κάνετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, σταματήστε αμέσως εάν νιώσετε πόνο ή ενόχληση κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ή αμέσως μετά.

1. Lying overhead extension

Η πρώτη άσκηση ενεργοποιεί τον κορμό, τους ώμους και το στήθος. Κατά την άσκηση τα πόδια σας θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών με το σώμα σας, καθώς αυτή η θέση ενεργοποιεί τον κορμό και πρέπει να τη διατηρήσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης.

2. Squat thruster

Η δεύτερη άσκηση δουλεύει κυρίως τα πόδια και τους ώμους, ενώ η συνεχής κίνηση πάνω-κάτω ανεβάζει τους παλμούς και κάνει την καρδιά να δουλεύει πιο έντονα.

3. Squat curl

Η τρίτη άσκηση δουλεύει τους μηρούς, τους βραχίονες και τον κορμό.