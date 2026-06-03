Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ήταν καλεσμένος στο «The 2Night Show» μαζί με το συγκρότημα «One», όπου μίλησε για τη σχέση του με την Άννα Βίσση.

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην Άννα Βίσση, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε στην πορεία του και στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε την αγάπη και τον θαυμασμό του για εκείνη.

Πιο συγκεκριμένα ο τραγουδιστής είπε: «Δεν έχω λόγια να μιλήσω για την Άννα. Η Άννα με έφερε στην Ελλάδα, η Άννα έκανε ντουέτο μαζί μου και δουλέψαμε και πάρα πολλές φορές μαζί και σαν συγκρότημα. Με είχε προσέξει πάρα πολύ, με αγαπάει πολύ. Της έχω γράψει την “Έρημη πόλη” και είναι παράσημο για μένα. Τη λατρεύω, είμαστε οικογένεια, δεν έχω λόγια. Είμαι τρισευτυχισμένος γι’ αυτό που ζει αυτή τη στιγμή, δεν έχω λόγια, της αξίζει, την αγαπώ, χάνω τα λόγια μου. Είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Τη βλέπω και πάω να βάλω τα κλάματα και μου λέει “δεν έχω πεθάνει ακόμα”».

«Της αξίζουν όλα, δεν υπάρχει κανένας πλέον που μπορεί να τη συναγωνιστεί, και ευτυχώς που υπάρχει η Άννα Βίσση. Η δισκογραφία τα τελευταία χρόνια χωλαίνει και αυτό που έχω αναβιώσει τραγούδια της δεκαετίας του 1980 και από τις αρχές του 1990, κάνει τον κόσμο να ανακαλύπτει αυτούς τους καλλιτέχνες», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.