Σε κατάστημα κράτησης εκτός Κρήτης θα μεταφερθούν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα και η 56χρονη σύζυγός του, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Το ζευγάρι απολογήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα την Πέμπτη (7/5) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αρχικά είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας, αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα για τους δύο κατηγορούμενους. Η διαδικασία διεξήχθη στο Αστυνομικό Μέγαρο του Ηρακλείου κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις ότι ενδεχομένως κάποιοι συγγενείς του θύματος να βρεθούν στο σημείο προκειμένου να προπηλακίζουν τους δυο συλληφθέντες στους δύο κατηγορούμενους για το άγριο έγκλημα.

Το κλίμα, πάντως, τα τελευταία 24ωρα στην Αμμουδάρα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει ενισχύσει την παρουσία της και περιπολικά να παραμένουν έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών υπό τον φόβο βεντέτας.

Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

Ο 54χρονος υποστήριξε στην απολογία του ότι η ζωή του «σταμάτησε» μετά τον θάνατο του γιου του, ενώ η σύζυγός του αρνείται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού.

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Από την ημέρα που έχασα το μοναχοπαίδι και μοναχογιό μου, τον 17χρονο Γιώργο μου, έσβησε για μένα το φως της ζωής. Έγινα σκιά του εαυτού μου. Δεν υπήρχε κανένας πλέον λόγος να ζω», είπε ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης, ο οποίος δολοφόνησε τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, στην πολύωρη απολογία του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η καθημερινότητά του μετά την απώλεια του παιδιού του είχε περιοριστεί ανάμεσα στο σπίτι, το νεκροταφείο και τα δικαστήρια. Ο ίδιος υποστήριξε ότι προσπαθούσε διαρκώς να ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσης του τροχαίου, χωρίς, όπως είπε, να βλέπει ουσιαστική πρόοδο.

Ο 54χρονος υποστήριξε ακόμη ότι είχε φτάσει στο σημείο να θεωρεί πως καμία μορφή δικαιοσύνης δεν θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο του. «Από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι για μένα καμία δικαιοσύνη δεν ήταν αρκετή για να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου. Καμία δικαιοσύνη, Θεού ή ανθρώπων, δεν θα έφερνε πίσω τον Γιώργο μου, τη δύναμή μου, το γέλιο μου», ανέφερε στην απολογία του.

Ο Κώστας Παρασύρης αναφέρθηκε και σε προηγούμενες οικογενειακές τραγωδίες που, όπως είπε, βάραιναν την ψυχική του κατάσταση. Υποστήριξε ότι πριν από εννέα χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο ο Χαρίλαος Βαρότσης, παιδί του πρώτου του ξαδέρφου, στο ίδιο σημείο όπου αργότερα σημειώθηκε και το δυστύχημα με θύμα τον γιο του. Πρόσθεσε επίσης ότι ακόμη ένας συγγενής του, ο Γεώργιος Βαρότσης, είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 1990, έξω από την είσοδο του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Για την ημέρα της δολοφονίας, σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 54χρονος υποστήριξε ότι είχε πάρει μαζί του το περίστροφο στο νεκροταφείο, με σκοπό να ρίξει δύο μπαλοθιές στον αέρα στη μνήμη του παιδιού. Όπως ισχυρίστηκε, τελικά δεν το έκανε, επειδή στο μνημόσυνο είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος.

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, λέγοντας ότι την ώρα της φονικής επίθεσης εκείνη φώναζε «Μη Κώστα, μη» και έκλαιγε μέσα στο αυτοκίνητο. Μετά τη δολοφονία, όπως είπε, πήγε να παραδοθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, παραδίδοντας και το όπλο που χρησιμοποίησε.

Στο τέλος της απολογίας του, ο 54χρονος δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη και εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικήτα Γεμιστού. «Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή όλων των συγχωρεμένων και αν θέλει ας συγχωρήσει κι εμένα. Ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου, δηλώνω μετανιωμένος και συντετριμμένος και εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Νικήτα», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, η 56χρονη σύζυγός του αρνήθηκε στην απολογία της στο Αστυνομικό Μέγαρο κάθε εμπλοκή στη δολοφονία του 21χρονου. Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ούτε τις προθέσεις του ούτε ότι είχε μαζί του περίστροφο.

Όπως ανέφερε, μετά τη δολοφονία έκλαιγε σε όλη τη διαδρομή προς το σπίτι τους, επαναλαμβάνοντας στον σύζυγό της «τι έκανες;».

Σύμφωνα με την ίδια, όταν ο 54χρονος συνήλθε και της είπε ότι ήθελε να παραδοθεί, συμφώνησε με την απόφασή του. Επιμένει, πάντως, ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια που να ενίσχυσε, να διευκόλυνε ή να υποστήριξε την πράξη του συζύγου της.

Η υπόθεση της δολοφονίας στην Αμμουδάρα παραμένει στο επίκεντρο των δικαστικών και αστυνομικών εξελίξεων, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τους ισχυρισμούς του 54χρονου όσο και τον ρόλο της συζύγου του στην αιματηρή επίθεση.