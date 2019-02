Ο μικρός Τραμπ που κοιμήθηκε την ώρα που μιλούσε ο μεγάλος

Ο εικονιζόμενος Τζόσουα Τραμπ δεν έχει καμία συγγένεια με τον συνονόματο Αμερικανό πρόεδρο. Επειδή όμως οι συμμαθητές του δεν σταματούν να τον πειράζουν για το επώνυμό του, η Μελάνια Τραμπ προσκάλεσε τον Τζόσουα να παρακολουθήσει από κοντά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους, κάνοντάς του μια τιμή που επιφυλάσσεται στις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες της αμερικανικής κοινωνίας των πολιτών.

Σαν να μην του έφτανε η καζούρα, ο 11χρονος Τζόσουα υπέστη και τις επιπτώσεις του χειμαρρώδους λόγου του Αμερικανού προέδρου, κι έτσι την ώρα που εκείνος αγόρευε, ο μικρός αποκοιμήθηκε μακαρίως. Καθισμένος σχεδόν δίπλα στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, με το λευκό πουκάμισό του και τη γραβάτα του, ο πιτσιρίκος παραδόθηκε στην αγκαλιά του Μορφέα. Λίγο που ήταν η ώρα περασμένη, λίγο που ο Τραμπ ο πρεσβύτερος μιλούσε επί μιάμιση ώρα, το αγόρι δεν κατάφερε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά.

Και το πάρτι στα social media άρχισε, με τους χρήστες να λένε πως «ο Τζόσουα Τραμπ είναι ο μόνος καλός Τραμπ», να τον χαρακτηρίζουν «ήρωα της αντίστασης» και μάλιστα με κεφαλαία γράμματα, που συχνά χρησιμοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μετά τις οχλήσεις που δεχόταν για μήνες από τους συμμαθητές του λόγω του επωνύμου του, ο Τζόσουα Τραμπ αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο του και έφτασε στο σημείο να σκέφτεται ακόμη και να αλλάξει επώνυμο, προτού η Μελάνια Τραμπ τον καλέσει στην Ουάσινγκτον για να τον κάνει σύμβολο του αγώνα της για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.

Από τότε που τελείωσε η προεκλογική εκστρατεία ο Τραμπ, το αγόρι κουβαλούσε σαν σταυρό το επώνυμό του, το οποίο προκαλεί αυτόματα την αντίδραση ορισμένων στις ΗΠΑ, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ. «Με κορόιδευαν πολύ» εκμυστηρεύτηκε ο 11χρονος μιλώντας στην εκπομπή "Inside Edition" τον Δεκέμβριο. «Μου έλεγαν: Είσαι συγγενής του Τραμπ; Και τους απαντούσα: Πιστεύετε ότι θα ήμουν εδώ αν ήμουν συγγενής του;»

Οι γονείς του αποφάσισαν ακόμη και να τον πάρουν από το σχολείο το 2017 και να συνεχίσει με κατ' οίκον διδασκαλία για έναν χρόνο, προτού τον ξαναγράψουν όταν ήταν να αρχίσει το γυμνάσιο.

Joshua Trump falls asleep during State of the Union https://t.co/6IuDUAL3n6 pic.twitter.com/h1UuzKqghb

— CBS News (@CBSNews) 6 February 2019