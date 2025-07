Η Μπράιτον έχει αρχίσει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν και ανέβασε στα social media βίντεο που δείχνει πώς πέρασε την πρώτη του μέρα στο προπονητικό της κέντρο ο Μπάμπης Κωστούλας.

Ο διεθνής επιθετικός έγινε τον Ιούνιο ο Έλληνας παίκτης που έχει πάρει την πιο ακριβή μεταγραφή καθώς οι Άγγλοι έδωσαν 40 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό, με τον ίδιο να υπογράφει 5ετές συμβόλαιο και να ετοιμάζεται για την Premier League.

Ο Κωστούλας βρίσκεται, φυσικά, στην Αγγλία για να αρχίσει δουλειά ενόψει της νέας σεζόν και η Μπράιτον ανέβασε στα social media ένα βίντεο που δείχνει τις πρώτες του στιγμές στο προπονητικό κέντρο και τις εργομετρικές εξετάσεις που έκανε.

Ο 18χρονος επιθετικός θα έχει ως συμπαίκτη και τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος επίσης υπέγραψε στη Μπράιτον μετά την εξαιρετική σεζόν στη Γερμανία με τη Νυρεμβέργη ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ.

Babis on his first day! 🇬🇷💫 pic.twitter.com/hk5PhS4MSn