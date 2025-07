Ο νέος πολιτικός σχηματισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο ο Έλον Μασκ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ίσως χρηματοδοτήσει, θα μπορούσε αρχικά να επικεντρωθεί σε έναν μικρό αριθμό εφικτών εδρών στη Βουλή και τη Γερουσία, με στόχο να αποτελέσει την καθοριστική ψήφο σε σημαντικά ζητήματα, δεδομένων των μικρών περιθωρίων στο Κογκρέσο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, πολυδισεκατομμυριούχος Μασκ, ανέπτυξε αυτή την προσέγγιση την Παρασκευή σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την οποία και κατέχει, συνεχίζοντας τη δημόσια διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ για το νομοσχέδιο δαπανών που ο πρόεδρος υπέγραψε σε νόμο.

«Ένας τρόπος να το υλοποιήσουμε θα ήταν να επικεντρωθούμε ακριβώς σε 2 ή 3 έδρες στη Γερουσία και σε 8 έως 10 περιφέρειες της Βουλής», έγραψε ο Μασκ, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και επέβλεψε σκληρές περικοπές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά την έναρξη της δεύτερης προεδρίας Τραμπ τον Ιανουάριο. «Δεδομένων των οριακών πλειοψηφιών, αυτό θα αρκούσε για να αποτελέσει την καθοριστική ψήφο σε αμφιλεγόμενους νόμους, διασφαλίζοντας ότι υπηρετούν τη γνήσια βούληση του λαού», συμπλήρωσε.

