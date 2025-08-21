Η Κέρκυρα φημίζεται και για τις παραλίες της, κάποιες εκ των οποίων είναι από τις ωραιότερες του Ιονίου. Σμαραγδένια νερά και μαγευτικές ακτές συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό για ατέλειωτες βουτιές και όχι μόνο. Εμείς επιλέξαμε πέντε από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού, που ενθουσιάζουν τους επισκέπτες.

Παλαιοκαστρίτσα

Μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Κέρκυρας, η Παλαιοκαστρίτσα, εντοπίζεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, σε απόσταση 23 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Φημισμένη για τα πολύ κρύα και πεντακάθαρα νερά της, η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει 6 κόλπους και παραλίες. Η πιο γνωστή είναι εκείνη που βρίσκεται πάνω από το μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας και συγκεντρώνει τις περισσότερες τουριστικές υποδομές με ξενοδοχεία και εστιατόρια. Στις υπόλοιπες θα φτάσετε μόνο διά θαλάσσης. Σχεδόν σε όλες θα βρείτε θαλάσσια ταξί, ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ θα έχετε τη δυνατότητα να επιδοθείτε σε water sports, όπως κανό. Το μοναστήρι δεσπόζει εντυπωσιακό πάνω στον ένα από τους δύο βράχους που σχηματίζουν την περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όλων των λουόμενων.

Χαλικούνας

Από τις ομορφότερες και πιο παρθένες ακρογιαλιές του νησιού, ο Χαλικούνας εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας, 30 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Η αμμώδης παραλία έκτασης 2,5 χλμ. στην ουσία είναι το φυσικό χώρισμα της λίμνης Κορισσίων με τη θάλασσα, λειτουργώντας προστατευτικά για την ηρεμία της πρώτης από τις αναταράξεις της θάλασσας. Διατηρώντας ανέγγιχτη τη φυσική ομορφιά της, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η ακτή αποτελεί αγαπημένη επιλογή των φανατικών του wind και του kite surfing.

Canal d’ Amour

Η πιο χαρακτηριστική παραλία της Κέρκυρας δεν είναι άλλη από το Canal d’ Amour στο Σιδάρι, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Σε απόσταση 36 χλμ. από το κέντρο της πόλης θα συναντήσετε ένα εντυπωσιακό τοπίο, το οποίο θα σας μεταφέρει σε μέρη εξωτικά. Το βλέμμα κλέβουν τα αμμώδη, λευκά, σμιλεμένα βράχια μέσα στα καταπράσινα νερά του Ιονίου, τα οποία, λόγω της επαφής τους με τα κύματα, δημιουργούν ποικίλους και εντυπωσιακούς σχηματισμούς. Σύμφωνα με το μύθο, όποιο ζευγάρι κολυμπήσει μαζί στο Κανάλι του Έρωτα, θα είναι για πάντα μαζί!

Πόρτο Τιμόνι

Εδώ, λέγεται πως συνάντησε ο Οδυσσέας για πρώτη φορά τη Ναυσικά, όταν βρέθηκε στο «νησί των Φαιάκων». Το Πόρτο Τιμόνι είναι μια διπλή παραλία, καθώς μια στενή, καταπράσινη λωρίδα γης «κόβει» τη θάλασσα στα δύο, διαμορφώνοντας μια διακριτή χερσόνησο, την οποία αποκαλούν «Κεφάλι του Μούργη», επειδή το σχήμα της θυμίζει κεφάλι σκύλου. Στην περιοχή θα εντοπίσετε και αρκετά σπήλαια. Ανήκει στην επικράτεια του χωριού Αφιώνας και απέχει 37 χιλιόμετρα από την πόλη. Η πρόσβαση σε αυτή γίνεται είτε μέσω θαλάσσης, με καραβάκια που εκτελούν δρομολόγια από τη μεγάλη παραλία του Αγίου Γεωργίου των Πάγων, είτε με τα πόδια. Συγκεκριμένα, αφήνετε το αυτοκίνητό σας στον Αφιώνα και περπατάτε μέχρι την παραλία, ακολουθώντας το μονοπάτι που ξεκινά από το χωριό και καταλήγει σε αυτήν. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Άγιος Γεώργιος

Στην περιοχή των Αργυράδων, νοτιοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας, βρίσκεται μία από τις ωραιότερες παραλίες, ο Άγιος Γεώργιος. Εκτείνεται σε μήκος 5 χιλιομέτρων, είναι πλατιά και τα αβαθή και καθαρά νερά είναι ιδανικά για οικογενειακές βουτιές. Σε κάποια σημεία είναι οργανωμένη, ενώ οι καταπράσινοι λόφοι που την πλαισιώνουν δημιουργούν ένα μαγευτικό σκηνικό.