Ένας 22χρονος από τη Μασαχουσέτη κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της εγκύου έφηβης συντρόφου του, την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια να έθαψε στον κήπο της γιαγιάς του. Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο είναι πως η νεαρή είχε σχεδόν «προβλέψει» τον θάνατό της σε ένα τρομακτικό μήνυμα που έστειλε λίγο πριν εξαφανιστεί, όπως αναφέρει η nypost.

Ο Γκρέγκορι Γκρουμ οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στην πόλη Τόντον την Τετάρτη, μία μόλις ημέρα αφότου η αστυνομία εντόπισε το σώμα της Κάιλι Μοντέιρο, 18 ετών, θαμμένο πίσω από ένα υπόστεγο στο σπίτι των παππούδων του κατηγορουμένου στο Ρεχόμποθ.

Η άτυχη κοπέλα βρισκόταν στην 11η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, όταν χάθηκαν τα ίχνη της στις 7 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα πρόλαβε να στείλει ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στην αδερφή της:

«Με πέταξε στο πάτωμα, μου τράβηξε τα μαλλιά και με έπνιξε. Το κινητό μου έχει 4% μπαταρία· αν πεθάνω, ήταν ο Γκρεγκ».

Την επόμενη ημέρα, ο ίδιος ο Γκρουμ τηλεφώνησε στην αστυνομία δηλώνοντας την κοπέλα αγνοούμενη. Υποστήριξε ότι η Μοντέιρο είχε πάει σπίτι του ζητώντας να μείνει εκεί, αλλά έφυγε μετά από καυγά. Ωστόσο, όταν οι αρχές τον ενημέρωσαν πως θα έκαναν έρευνα στο σπίτι των παππούδων του, εκείνος φέρεται να λύγισε και να ομολόγησε.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε την κοπέλα με μαχαίρι κουζίνας και στη συνέχεια έσυρε το σώμα της στο δάσος, θάβοντάς το σε βάθος περίπου ενάμιση μέτρου. Το πτώμα βρέθηκε τελικά μόλις 20 μέτρα μακριά από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε ο καυγάς.

Παρά την ομολογία που αποδίδεται στον ίδιο, ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος κατά την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το παιδί που κυοφορούσε η 18χρονη ήταν δικό του.

Η οικογένεια και οι φίλοι της Μοντέιρο είναι συντετριμμένοι. «Ήταν τόσο γλυκιά, τόσο γεμάτη αγάπη. Η κόρη μου ήταν η καλύτερή της φίλη», δήλωσε η οικογενειακή φίλη Κίρα Σκόφιλντ. Η αδερφή της, Φέιθ, μίλησε με σπασμένη φωνή λέγοντας: «Έχασα την αδερφή μου και δεν θα την ξαναδώ ποτέ. Δεν θα μπορέσω να της πω αντίο ή να της πω ότι την αγαπώ».