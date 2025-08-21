Ανακοπή καρδιάς υπέστη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

O κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ, sύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr.

Στο σημείο επιχείρησαν για να τον επαναφέρουν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (πιθανότατα το Παπαγεωργίου).

Η κατάσταση της υγείας κρίνεται πως είναι πάρα πολύ σοβαρή.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και κατάγεται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δυο παιδιών.

Είναι οικονομολόγος και πριν την ενασχόληση με την πολιτική εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το βιογραφικό του που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων.

Σπουδές:

Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Φορολογικό Δίκαιο)

Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:

στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Φορολογικό Δίκαιο)

Είναι οικονομολόγος και απόφοιτος: