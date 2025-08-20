Και δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αττική και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη. Νεκρός είναι ο ένας από τους δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας που λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε επί της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Αιγάλεω, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου ο ένας κατέληξε και ο δεύτερος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Επί τόπου έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας για να συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας, αλλά και μαρτυρίες για τις συνθήκες.

Νεκρός οδηγός μηχανής στην Αγία Παρασκευή

Νωρίτερα σήμερα, οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 10:30, η μηχανή του συγκρούστηκε με όχημα, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη Λαυρίου, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε και σε άλλο αυτοκίνητο.

Ο άτυχος οδηγός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.