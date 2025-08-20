Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 10:20 στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Σταυρού της Αγίας Παρασκευής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως νεκρός είναι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40-45 ετών, ο οποίος ήταν ο αναβάτης μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε αρχικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο και στη συνέχεια με δεύτερο.

Επί τόπου έσπευσε περιπολικό της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σημειώθηκαν και δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.