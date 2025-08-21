Τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Άντονι Αλμπανέζι συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκτιμώντας ότι η πολιτική παρακαταθήκη του Αυστραλού ομολόγου του έχει αμαυρωθεί για πάντα μετά την απόφαση της Καμπέρας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Αυστραλίας και του Ισραήλ είναι τεταμένες αφότου η κυβέρνηση Αλμπανέζι ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Η απόφαση αυτή ώθησε τον Νετανιάχου να εξαπολύσει προσωπική επίθεση εναντίον του Αυστραλού ομολόγου του, ενώ συνέχισε τις επικρίσεις σε συνέντευξή του που πρόκειται να μεταδοθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News Australia.

«Πιστεύω ότι η παρακαταθήκη του έχει αμαυρωθεί για πάντα από την αδυναμία που έδειξε μπροστά σε αυτά τα τρομοκρατικά τέρατα της Χαμάς», κατήγγειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στη συνέντευξη, αφού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε χαρακτηρίσει τον Αλμπανέζι «έναν αδύναμο πολιτικό που πρόδωσε το Ισραήλ και εγκατέλειψε τους Εβραίους της Αυστραλίας».

Το Sky News Australia δημοσίευσε τις δηλώσεις αυτές ενόψει της μετάδοσης της συνέντευξης του Νετανιάχου σήμερα στις 20:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Αλμπανέζι προσπάθησε να ρίξει χθες, Τετάρτη, τους τόνους, επισημαίνοντας ότι «δεν παίρνω αυτά τα πράγματα προσωπικά» και τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει τους ηγέτες άλλων χωρών με σεβασμό.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Αυστραλός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ο Νετανιάχου βρίσκεται «σε άρνηση» αναφορικά με την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος εκτεταμένου λιμού.

Στο μεταξύ, το Εκτελεστικό Συμβούλιο Αυστραλών Εβραίων, σε ξεχωριστές επιστολές που έστειλε χθες, Τετάρτη, και στους δύο ηγέτες, τούς κάλεσε να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω της διπλωματίας και όχι μέσω των δημόσιων αντιπαραθέσεων.

«Γράφουμε για να εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία και τον φόβο μας μετά τον πρόσφατο ‘πόλεμο λέξεων’», ανέφεραν οι επιστολές.

«Αν χρειάζεται να ειπωθούν πράγματα δημοσίως, θα πρέπει να λέγονται με μετρημένο και κόσμιο τρόπο όπως αρμόζει στους ηγέτες ενός κράτους. Η Αυστραλία και το Ισραήλ είναι ώριμες δημοκρατίες και οι κυβερνήσεις τους πρέπει να ενεργούν αντίστοιχα», τόνιζαν οι επιστολές.

Το Ισραήλ ανακάλεσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τις θεωρήσεις εισόδου Αυστραλών διπλωματών διαπιστευμένων στην Παλαιστινιακή Αρχή, αφού η αυστραλιανή κυβέρνηση ακύρωσε τη βίζα Ισραηλινού ακροδεξιού βουλευτή που ανήκει στον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, εκτιμώντας ότι σκοπός της επίσκεψής του στη χώρα ήταν «να σπείρει τη διχόνοια».

Ο βουλευτής Σίμχα Ρόθμαν επρόκειτο να επισκεφθεί το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη αργότερα τον Αύγουστο, έπειτα από πρόσκληση τοπικής εβραϊκής συντηρητικής οργάνωσης.

Εξάλλου, τον Ιούνιο η κυβέρνηση του Αλμπανέζι, μαζί με τις κυβερνήσεις άλλων τεσσάρων χωρών, επέβαλαν κυρώσεις στον υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ και επικεφαλής του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός Μπεζαλέλ Σμότριτς και στον επίσης ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για υποκίνηση βίας εις βάρος των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ