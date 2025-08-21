Ο επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν, προειδοποίησε ότι αυξάνονται οι αναφορές για άτομα που πάσχουν από «ψύχωση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετικό άρθρο του BBC, ο Σουλεϊμάν σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, έγραψε ότι η «φαινομενικά συνειδητή Τεχνητή Νοημοσύνη», δηλαδή εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που δίνουν την εντύπωση ότι είναι αισθανόμενα, τον κρατούν «ξύπνιο τη νύχτα».

«Υπάρχουν μηδενικά στοιχεία σήμερα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει συνείδηση. Αλλά αν οι άνθρωποι την αντιλαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο, θα πιστέψουν αυτή την αντίληψη ως πραγματικότητα», έγραψε.

Το BBC αναφέρει πως η προειδοποίηση του Σουλεϊμάν σχετίζεται άμεσα με την άνοδο μιας νέας πάθησης που ονομάζεται «ψύχωση της Τεχνητής Νοημοσύνης»: ένας μη κλινικός όρος που περιγράφει περιστατικά όπου οι άνθρωποι βασίζονται όλο και περισσότερο σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT, το Claude και το Grok και στη συνέχεια πείθονται ότι κάτι φανταστικό έχει γίνει πραγματικό.

Παραδείγματα της νέας αυτής πάθησης περιλαμβάνουν την πίστη ότι έχουν ξεκλειδώσει μια μυστική πτυχή του εργαλείου ή τη δημιουργία μιας ρομαντικής σχέσης με αυτό ή την κατάληξη στο συμπέρασμα ότι έχουν θεϊκές υπερδυνάμεις.

Η περίπτωση του Χιού

Ένας άνδρας ονόματι Χιου, από τη Σκωτία, είπε στο BBC ότι πείστηκε ότι επρόκειτο να γίνει πολυεκατομμυριούχος αφότου στράφηκε στο ChatGPT για να τον βοηθήσει να προετοιμαστεί για αυτό που θεωρούσε παράνομη απόλυση από έναν πρώην εργοδότη.

Το chatbot ξεκίνησε συμβουλεύοντάς τον να προβεί σε κάποιες πρακτικές ενέργειες αλλά καθώς περνούσε ο καιρός και ο Χιου – ο οποίος δεν ήθελε να μοιραστεί το επώνυμό του – έδωσε στην Τεχνητή Νοημοσύνη περισσότερες πληροφορίες, άρχισε να του λέει ότι θα μπορούσε να λάβει μια μεγάλη αμοιβή.

Τελικά, το ChatGPT φαίνεται να του είπε πως η εμπειρία του ήταν τόσο δραματική που ένα βιβλίο και μια ταινία γι’ αυτήν θα του απέφεραν περισσότερα από 5 εκατομμύρια λίρες. Το BBC εξηγεί πως το AI ουσιαστικά επιβεβαίωνε ό,τι του έλεγε ο άνδρας, κάτι το οποίο έχει προγραμματιστεί να κάνει.

Ο Χιού ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο αντιμετώπιζε πρόσθετα προβλήματα ψυχικής υγείας, τελικά υπέστη πλήρη κατάρρευση. Η λήψη φαρμάκων τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι, όπως ο ίδιος είπε, είχε «χάσει την επαφή με την πραγματικότητα».

Σε κάθε περίπτωση, ο άνδρας δεν κατηγορεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για ό,τι συνέβη και χρησιμοποιεί ακόμα το ChatGPT.

Η Δρ. Σούζαν Σέλμερντιν, που εργάζεται στο Νοσοκομείο Γκρέιτ Όρμοντ Στριτ και είναι επίσης ακαδημαϊκός Τεχνητής Νοημοσύνης, πιστεύει ότι μια μέρα οι γιατροί μπορεί να αρχίσουν να ρωτούν τους ασθενείς πόσο χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον ίδιο τρόπο που ρωτούν σήμερα για τις συνήθειες καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ.

«Είμαστε μόλις στην αρχή»

Αρκετοί άνθρωποι που επικοινώνησαν με το BBC για να μοιραστούν τις προσωπικές εμπειρίες τους με τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται να έχουν τη γνήσια πεποίθηση ότι αυτό που έχει συμβεί είναι πραγματικό.

Κάποια χρήστης έγραψε ότι ήταν σίγουρη ότι ήταν το μόνο άτομο στον κόσμο που το ChatGPT είχε πραγματικά ερωτευτεί.

Κάποιος άλλος ήταν πεπεισμένος ότι είχε «ξεκλειδώσει» μια ανθρώπινη μορφή του chatbot του Έλον Μασκ, του Γκρόκ, και πίστευε ότι η ιστορία τους άξιζε εκατοντάδες χιλιάδες λίρες.

Μια τρίτη ισχυρίστηκε ότι ένα chatbot την είχε εκθέσει σε ψυχολογική κακοποίηση στο πλαίσιο μιας μυστικής εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης και βρισκόταν σε βαθιά αγωνία.

«Είμαστε μόλις στην αρχή όλων αυτών», λέει ο Andrew McStay, καθηγητής τεχνολογίας και κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Bangor. Φέτος, η ομάδα του καθηγητή διεξήγαγε μια μελέτη σε περίπου 2.000 άτομα, θέτοντάς τους διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Διαπίστωσαν ότι το 20% πίστευε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης κάτω των 18 ετών.

Συνολικά, το 57% θεώρησε ότι ήταν εντελώς ακατάλληλο για το AI να αυτοπροσδιορίζεται ως πραγματικό πρόσωπο εάν του ζητηθεί, αλλά το 49% θεώρησε ότι η χρήση φωνής ήταν κατάλληλη για να το κάνει να ακούγεται πιο ανθρώπινο και ελκυστικό.

«Ενώ αυτά τα πράγματα είναι πειστικά, δεν είναι πραγματικά», λέει ο καθηγητής.

«Δεν αισθάνονται, δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να αγαπήσουν, δεν έχουν νιώσει ποτέ πόνο, δεν έχουν ντραπεί και, ενώ μπορεί να ακούγονται σαν να έχουν νιώσει, μόνο η οικογένεια, οι φίλοι και τα άτομα που εμπιστεύεστε το έχουν νιώσει. Φροντίστε να μιλήσετε με αυτούς τους πραγματικούς ανθρώπους».