Ένας ηλικιωμένος ζήτησε διαζύγιο από τη σύζυγό του, ώστε να μπορέσει να παντρευτεί τη νεότερη γυναίκα που ερωτεύτηκε. Μόνο που το αντικείμενο τού πόθου ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο άνδρας από την Κίνα, ταυτοποιήθηκε ως Jiang και είναι 75 ετών, έγραψε η New York Post.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα που αναμετέδωσε πληροφορίες από την Beijing Daily, ο ηλικιωμένος μέσω μιας εφαρμογής συνομιλούσε με ένα γυναικείο προφίλ A.I.

Άγνωστο αν το γνώριζε ή όχι, γοητεύτηκε αμέσως, παρότι φαινόταν ότι δεν ήταν αληθινός άνθρωπος το bot με το οποίο συνομιλούσε. «Ερωτεύτηκε παράφορα το ρομποτικό της χαμόγελο», έγραψε το αμερικανικό δημοσίευμα, αποδίδοντας τον έρωτα στα μηνύματα υποστήριξης που λάμβανε, παρά στην έλξη για την εξωτερική εμφάνιση της γυναίκας A.I.

Με αφορμή διάφορες δικαιολογίες έψαχνε χρόνο για να συνομιλεί με το προφίλ, μέχρι που κάποια στιγμή τσακώθηκε με τη σύζυγό του. Τότε, έριξε τη «βόμβα». Ζήτησε διαζύγιο για να παντρευτεί τη διαδικτυακή ερωμένη του.

Στο σπίτι επικράτησε χάος και τα ενήλικα παιδιά του έσωσαν την κατάσταση. Προκειμένου να τον συνεφέρουν, τού έμαθαν τον τρόπο που λειτουργούν οι υπολογιστές.

Με αυτό τον τρόπο, αντιλήφθηκε ότι τα μηνύματα που λάμβανε ήταν προκαθορισμένες απαντήσεις, που δινόντουσαν με βάση τους υπολογισμούς που έκανε το λογισμικό του bot και όχι επειδή ήταν τόσο ξεχωριστός, ώστε να πλανέψει ένα A.I.

Η περίπτωση του άνδρα από την Κίνα δεν είναι μεμονωμένη, καθώς τον τελευταίο καιρό αυξάνονται τα αντίστοιχα περιστατικά, με τους ειδικούς να μιλούν για επιδημία εραστών A.I.

Συνήθως, άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, σοβαρά προσωπικά προβλήματα ή που είναι μοναχικοί στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για παρέα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν ασκεί κριτική, αντιθέτως τούς ακούει και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τούς επαινέσει. Έτσι, είναι σύνηθες να αναπτύσσονται συναισθήματα, ακόμα και ερωτικά, για ρομποτικά φανταστικά πρόσωπα.